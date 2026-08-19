Salto fortalece el vínculo con la UNLP y avanza con obras

El Municipio de Salto avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con la formación y el mantenimiento urbano.

Por un lado, el secretario general, Camilo Alessandro, recibió a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, María Cristina Piro, con quien recorrió el Centro Universitario Municipal e intercambió miradas sobre la oferta académica y las necesidades formativas de la ciudad.

En paralelo, continúan distintos trabajos preventivos para mejorar el escurrimiento del agua y la transitabilidad en barrios de Salto.

Recorrida por el Centro Universitario Municipal

Antes de la actividad central de la jornada, Alessandro y Piro recorrieron las instalaciones del Centro Universitario Municipal.

El encuentro permitió conversar sobre las propuestas académicas disponibles y las necesidades de formación que existen en la comunidad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener vínculos con universidades públicas para ampliar herramientas educativas y generar nuevas oportunidades de capacitación.

Una charla sobre infancias y salud mental

Luego, la decana María Cristina Piro encabezó junto al psicoanalista Pablo Peusner la charla “Las infancias en la mira: medicalización y psicopatologización de las infancias”.

La actividad se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 126.

El encuentro formó parte del ciclo de debates sobre derechos de niñeces y adolescencias, con el objetivo de generar espacios de reflexión y formación sobre problemáticas actuales.

Más articulación con universidades públicas

La visita de la decana de Psicología de la UNLP se inscribe en la estrategia municipal de fortalecer la relación con instituciones universitarias.

La intención es acercar propuestas académicas, herramientas y espacios de discusión a la comunidad de Salto.

Desde el gobierno local remarcaron que este tipo de articulaciones permiten ampliar la oferta formativa y generar nuevos vínculos con el sistema universitario público.

Trabajos preventivos en calle Formosa

En materia de infraestructura, el Municipio continúa con tareas destinadas a mejorar el drenaje y las condiciones de circulación.

Sobre calle Formosa se realiza la limpieza de canales y el perfilado del suelo como paso previo al entoscado.

Los trabajos forman parte de una intervención preventiva para favorecer el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad.

Las tareas continuarán hacia Valacco

Las obras seguirán por la zona lindera al Arroyo del Burro Muerto y otros sectores del barrio Valacco.

El objetivo es intervenir sobre puntos considerados prioritarios para el drenaje y evitar inconvenientes ante episodios de lluvia.

Las tareas incluyen limpieza, acondicionamiento y preparación del terreno.

Limpieza integral del canal de calle Perú

En paralelo, se ejecuta la limpieza integral del canal ubicado sobre calle Perú.

Desde el Municipio señalaron que se trata de una intervención clave para el sistema de drenaje de la ciudad.

La obra beneficia de manera directa a los barrios Pancho Sierra, Retiro, Pozo 7 y al sector ubicado detrás del cementerio.

Limpieza urbana en distintos sectores

Las cuadrillas municipales también continúan con tareas de barrido y recolección mediante acoplado en diferentes puntos de Salto.

Estas acciones se suman a los trabajos de mantenimiento que se desarrollan de forma cotidiana.

De esta manera, el Municipio combina una agenda de formación y articulación universitaria con intervenciones destinadas a sostener la limpieza, el drenaje y la transitabilidad en los barrios.