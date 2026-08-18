Agroecología y videojuegos: General Alvarado amplía su oferta de formación

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, destacó la puesta en marcha de nuevas propuestas educativas destinadas a fortalecer tanto la producción sustentable como la formación en nuevas tecnologías.

Por un lado, el Municipio participó de la charla informativa de la Diplomatura de Vinculación en Producción Agroecológica: Herramientas Prácticas con Enfoque en Cultivos Locales.

Además, comenzó un curso cuatrimestral de desarrollo de videojuegos que ya cuenta con más de 20 personas inscriptas.

Una diplomatura orientada a los cultivos locales

Ianantuony participó de la presentación de la nueva diplomatura junto al secretario de Producción y Empleo, Federico Meaca, y la directora de Cultura, Judith Betz.

La propuesta está orientada a brindar herramientas prácticas para potenciar los cultivos locales desde una perspectiva agroecológica.

La iniciativa llega a General Alvarado de la mano de la Universidad Nacional Arturo Jauretche a través del Programa Puentes.

Articulación con la Universidad Arturo Jau retche

La propuesta se desarrolla mediante un trabajo articulado con la coordinadora Maite Recalde y disertantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Necochea.

El objetivo es acercar conocimientos específicos que puedan ser aplicados a las características productivas del distrito.

De esta manera, la formación busca vincular el conocimiento académico con herramientas concretas para quienes se desempeñan o buscan desarrollarse en actividades vinculadas con la producción local.

Producción sustentable y nuevas herramientas

Desde el Municipio destacaron que la diplomatura forma parte de una estrategia para ampliar las oportunidades educativas y acompañar modelos productivos sustentables.

La capacitación pondrá el foco en herramientas prácticas y conocimientos vinculados con la agroecología, tomando como referencia los cultivos que se desarrollan en la zona.

La propuesta busca así fortalecer capacidades locales y acercar nuevas alternativas de formación al sector productivo.

Comenzó el curso de desarrollo de videojuegos

En paralelo, General Alvarado puso en marcha un curso cuatrimestral de desarrollo de videojuegos.

La capacitación se desarrolla en el marco del programa CLIC, dependiente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta comenzó con más de 20 inscriptos y cuenta con la participación de profesores de la Licenciatura en Videojuegos de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

Formación para nuevos perfiles laborales

El curso apunta a acercar conocimientos vinculados con una industria tecnológica que genera nuevas posibilidades de desarrollo profesional y laboral.

La participación de docentes universitarios permitirá que quienes realizan la capacitación accedan a herramientas específicas relacionadas con la creación y desarrollo de videojuegos.

La iniciativa amplía así la oferta educativa del distrito hacia áreas vinculadas con la economía del conocimiento y las nuevas tecnologías.

Trabajo conjunto con Provincia y universidades

Ianantuony destacó la articulación entre el Municipio, el Gobierno bonaerense y las universidades nacionales para acercar este tipo de propuestas a General Alvarado.

“Seguimos articulando con la Provincia y las universidades nacionales para acercar más conocimiento, potenciar la producción sustentable y abrir nuevos caminos laborales y tecnológicos para nuestra comunidad”, expresó.

Con las capacitaciones en agroecología y videojuegos, el distrito busca combinar formación, producción y tecnología para generar nuevas herramientas y oportunidades entre los vecinos.