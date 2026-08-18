Saavedra avanza con escrituras para familias e instituciones y mejora calles en Pigüé

Familias del partido de Saavedra dieron un paso clave para avanzar con la escritura de sus viviendas, en una instancia que busca brindar mayor seguridad jurídica y tranquilidad sobre sus hogares.

La toma de firmas se realizó en el Punto Digital de Pigüé y contó con la presencia del intendente Matías Nebot y de la escribana María Fernanda Valenti, de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada también permitió avanzar con la regularización de inmuebles pertenecientes a dos instituciones del distrito.

Un paso clave hacia la escritura

El proceso permitió que distintas familias continúen avanzando en la regularización dominial de sus viviendas.

Desde el Municipio remarcaron que alcanzar esta etapa representa una instancia largamente esperada para muchos vecinos, al otorgar mayor respaldo y seguridad sobre la propiedad de sus hogares.

La toma de firmas forma parte del camino administrativo necesario para completar la escrituración.

También avanzaron dos instituciones

Además de las familias, la Cooperativa de Agua Potable de Saavedra y el Centro de Jubilados y Pensionados de Dufaur avanzaron con la regularización de sus respectivos inmuebles.

La incorporación de ambas entidades amplía el alcance de la gestión dominial y permite ordenar la situación patrimonial de instituciones con presencia en distintas localidades del distrito.

Nebot acompañó la jornada

El intendente Matías Nebot participó de la toma de firmas junto a la escribana María Fernanda Valenti.

Desde la gestión municipal felicitaron a las familias e instituciones que pudieron concretar esta instancia y remarcaron que continuarán trabajando para ampliar el acceso a este tipo de trámites.

El objetivo es que más vecinos del distrito puedan alcanzar la misma seguridad y tranquilidad respecto de sus propiedades.

Finalizaron trabajos de bacheo en Pigüé

En paralelo, el Municipio completó nuevas tareas de mantenimiento vial en Pigüé.

Los trabajos se realizaron sobre las calles Venezuela, Canadá y Ruperto Tanco.

Las intervenciones estuvieron destinadas a reparar sectores que presentaban pozos y deterioro en la calzada.

Más mantenimiento en distintos puntos del distrito

Las tareas de bacheo permitieron mejorar las condiciones de circulación en los sectores intervenidos.

Desde el Municipio informaron que los trabajos continuarán en otros puntos del distrito.

La intención es sostener un esquema de mantenimiento progresivo que permita recuperar calles y mejorar la transitabilidad.

Regularización y mejoras urbanas

La jornada de firmas y las tareas viales representan dos líneas de trabajo distintas dentro de la agenda municipal.

Mientras la regularización dominial apunta a brindar mayor seguridad jurídica a familias e instituciones, las obras de bacheo buscan mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación cotidiana.

De esta manera, Saavedra continúa avanzando con gestiones vinculadas tanto al acceso a derechos como al mantenimiento urbano.