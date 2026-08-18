Blanstein firmó un convenio para poner en marcha un importante espacio

El Municipio de Las Flores avanzó con una nueva herramienta para fortalecer la producción y comercialización local a partir de la creación de un espacio ferial permanente sobre la Ruta Nacional N° 3.

El intendente Fabián Blanstein firmó un Convenio de Comodato y Cooperación Institucional con la representante de Andersen S.A., Agustina Díaz, mediante el cual la empresa cede al Municipio un inmueble estratégicamente ubicado sobre ese corredor.

La iniciativa se inscribe en la Ordenanza N° 3712/2026, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante y promulgada mediante el Decreto N° 1172.

Un nuevo espacio para productores locales

El objetivo es generar un ámbito comercial permanente, organizado, accesible y con visibilidad para quienes producen y elaboran bienes en Las Flores.

El proyecto busca facilitar la comercialización de productos locales y acercarlos tanto a los vecinos como a quienes transitan por la Ruta 3 o visitan el distrito.

La ubicación fue considerada estratégica por su potencial para mejorar la exposición de la producción local y generar nuevas oportunidades comerciales.

Gestión a cargo del área de Producción

La adecuación y posterior funcionamiento del predio estarán a cargo de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente.

Desde allí se trabajará en la organización del espacio y en su puesta en funcionamiento como ámbito estable para productores, emprendedores y otros actores de la economía local.

El Municipio considera que la iniciativa permitirá consolidar políticas públicas orientadas a fortalecer la producción, elaboración y comercialización dentro del distrito.

Una herramienta para ampliar mercados

Además de generar un punto de venta, el nuevo espacio ferial busca mejorar la visibilidad de los productos elaborados en Las Flores.

La intención es contar con un lugar que permita concentrar distintas propuestas y facilitar su llegada a nuevos consumidores.

El proyecto también se vincula con una agenda más amplia de fortalecimiento del entramado productivo y comercial de la ciudad.

Reunión con empresas y cooperativas textiles

En paralelo, Blanstein mantuvo junto a funcionarios municipales una reunión de trabajo con representantes de empresas y cooperativas textiles de la localidad.

El encuentro tuvo como objetivo conocer la situación actual del sector y avanzar en posibles acciones conjuntas.

Durante la jornada, los representantes productivos detallaron las principales dificultades que atraviesan en el actual contexto económico.

Caída del consumo y mayores costos

Entre los problemas planteados aparecieron la presión impositiva, la caída del consumo y de la demanda y el aumento de los costos de los servicios.

También se expusieron dificultades para sostener la rentabilidad y la competitividad.

Según indicaron los representantes del sector, este escenario genera complicaciones para conservar puestos de trabajo y, en algunos casos, incluso para garantizar la continuidad operativa de empresas y cooperativas.

Dificultades para invertir

Durante la reunión también se señaló que el endeudamiento dejó de ser una alternativa viable para realizar nuevas inversiones en equipamiento y tecnología.

Los altos costos de financiamiento y las tasas de interés aparecen como uno de los principales obstáculos.

En este contexto, también se planteó la necesidad de explorar nuevos mercados y oportunidades de inserción internacional para aquellas empresas que estén en condiciones de hacerlo.

Proyectos de alivio tributario

Desde el Municipio propusieron establecer una agenda de trabajo conjunta con empresas, comercios, productores y cooperativas.

Blanstein informó además que se elevarán al Concejo Deliberante proyectos de ordenanza destinados a declarar la situación crítica de la industria, el comercio y los servicios locales.

La propuesta contempla un plan de acompañamiento, regularización y alivio tributario para los sectores afectados.

Un régimen de infraestructura público-privada

Otro de los anuncios fue la propuesta para crear un Régimen Municipal de Infraestructura Público-Privada en la Zona Industrial.

El esquema buscará generar mecanismos de colaboración entre el Municipio y el sector privado para impulsar obras de infraestructura.

La intención es mejorar las condiciones de desarrollo de la zona industrial y fortalecer el entramado productivo local.

Información y acompañamiento

Durante el encuentro también se valoraron las herramientas que brinda el Municipio para identificar oportunidades de negocios, segmentar mercados y analizar alternativas logísticas.

Estas acciones forman parte de una estrategia de acompañamiento ante un escenario macroeconómico complejo.

Con el nuevo espacio ferial sobre la Ruta 3 y las medidas planteadas para el sector textil, Las Flores busca ampliar las herramientas disponibles para sostener la actividad económica y generar nuevas oportunidades de desarrollo