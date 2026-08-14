San Isidro financiará nuevas obras con bonos privados

El Municipio de San Isidro avanzará con la segunda etapa del Nuevo Corredor Rolón dentro de un plan más amplio de renovación urbana que será financiado mediante bonos de inversión privada.

La herramienta contempla una emisión de hasta $30.000 millones y busca canalizar ahorro privado hacia proyectos de interés público vinculados con infraestructura, espacio público, seguridad y conectividad.

Según informó la Comuna, el esquema ya cuenta con autorización del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Economía de la Nación, y también fue aprobado por el Concejo Deliberante en una sesión especial de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Segunda etapa del Corredor Rolón

Uno de los proyectos centrales será la continuidad del Corredor Rolón, cuya primera etapa ya fue finalizada.

La nueva intervención extenderá las obras desde José Ingenieros hasta Tomkinson.

El objetivo es consolidar la transformación urbana ya iniciada, mejorando la circulación, el ordenamiento del tránsito y la seguridad, además de favorecer el desarrollo económico de Beccar Norte.

Un esquema de financiamiento inédito

Con esta iniciativa, San Isidro busca convertirse en el primer municipio del conurbano bonaerense en financiar obra pública mediante bonos de inversión privada.

El programa fue diseñado bajo criterios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad y previsibilidad financiera.

La intención es acelerar la ejecución de proyectos que, de otra manera, podrían requerir plazos presupuestarios más extensos.

Obras hidráulicas en La Cava

El plan también contempla obras hidráulicas en La Cava.

La intervención apunta a resolver una problemática histórica de inundaciones que afecta a sectores de Beccar y que, según el Municipio, lleva décadas sin una solución estructural.

El proyecto busca mejorar el escurrimiento y reducir el impacto de episodios de lluvia intensa.

Integración urbana y servicios básicos

Otra de las líneas previstas incluye obras para liberar espacios en zonas densamente construidas y mejorar tanto la circulación vehicular como peatonal.

Estas intervenciones estarán acompañadas por acceso formal a redes de agua potable y cloacas.

El objetivo es combinar mejoras de movilidad con ampliación de servicios esenciales.

Repavimentación, veredas y alumbrado

El programa contempla además obras de repavimentación, reparación de veredas y renovación del alumbrado público.

Entre las arterias mencionadas se encuentran Tomkinson, Riobamba y Avenida Rolón, entre otras calles principales.

Las tareas apuntan a mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en distintos sectores del distrito.

Puesta en valor de espacios verdes

La renovación urbana también alcanzará a varias plazas.

Entre ellas se encuentran la Plaza 12 de Octubre y la Plaza Carlos Gardel, en Beccar, y la Plaza Belgrano, en Villa Adelina.

Las intervenciones buscan recuperar espacios de encuentro, mejorar el paisaje urbano y fortalecer la vida comunitaria.

Obras en el Barrio Ferroviario

El plan incluye además obras de integración urbana en el Barrio Ferroviario.

Allí se prevén redes cloacales y pluviales, construcción de calles y recorridos peatonales, además de futuras obras de equipamiento urbano.

El objetivo es mejorar la infraestructura, prevenir anegamientos y avanzar hacia un entorno más accesible, seguro y conectado.

“Un puente entre el ahorro privado y las necesidades de infraestructura”

El intendente Ramón Lanús destacó el objetivo del nuevo esquema financiero.

“El bono municipal busca convertirse en un puente entre el ahorro privado y las necesidades de infraestructura de San Isidro”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo además que ejecutar las obras ahora permitirá reducir gastos futuros vinculados con mantenimiento correctivo e intervenciones de mayor costo.

“De esta manera, los recursos de quienes invierten se transformarán en calles, plazas, obras hidráulicas, infraestructura urbana y equipamiento para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó.

Una nueva etapa de renovación urbana

Desde el Municipio consideran que este sistema representa una modalidad innovadora para financiar obra pública en el conurbano bonaerense.

La segunda etapa del Corredor Rolón será uno de los principales proyectos dentro de una agenda que también incluye intervenciones hidráulicas, viales, urbanísticas y de recuperación del espacio público.

Con este esquema, San Isidro busca acelerar obras estratégicas y ampliar la capacidad de inversión en distintos puntos del distrito.