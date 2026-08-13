Del Cuti Romero a Thiago Almada: el mercado sacude a los mundialistas de la Selección

El mercado de pases empezó a modificar con fuerza el mapa de los futbolistas de la Selección argentina que disputaron el Mundial 2026. Ocho de los 26 integrantes del plantel ya cambiaron de equipo, mientras que otros cuatro atraviesan situaciones que todavía podrían terminar en nuevas transferencias.

Los movimientos alcanzan prácticamente todas las líneas. Entre los defensores aparecen varios de los cambios más importantes: Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Facundo Medina dejaron, o están terminando de dejar, los clubes en los que venían jugando.

A ellos se suman Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Nahuel Molina y Thiago Almada, en un mercado que también mantiene bajo atención los futuros de Enzo Fernández y Julián Álvarez, dos de los nombres de mayor peso del seleccionado.

Cuti Romero deja Tottenham para jugar en Atlético de Madrid

Uno de los movimientos más resonantes es el de Cristian Romero, quien tiene acordada su llegada al Atlético de Madrid.

El conjunto español pagará 40 millones de euros al Tottenham por el defensor, que deja la Premier League después de cinco temporadas para incorporarse al equipo dirigido por Diego Simeone.

Romero aparece además como uno de los futbolistas con mayor peso dentro de la Selección de cara a la nueva etapa posterior al Mundial.

Otro de los centrales que cambió de destino es Nicolás Otamendi. El defensor, que se retiró del seleccionado, dejó Benfica para cumplir su deseo de jugar en River.

Su incorporación había sido anunciada incluso antes de la Copa del Mundo y, una vez finalizada la competencia, se sumó inmediatamente al equipo argentino.

Senesi y Medina también cambiaron de club

La renovación entre los defensores mundialistas continúa con Marcos Senesi, quien terminó su contrato con Bournemouth y llegó como agente libre al Tottenham.

El argentino deberá ocupar un lugar importante en la reconstrucción del conjunto inglés, justamente después de la salida de Cuti Romero.

Facundo Medina, en tanto, pasó de Olympique de Marsella a Bayer Leverkusen. El club alemán desembolsó 23 millones de euros más otros dos millones en variables por el defensor zurdo de 27 años.

Rulli llegó al Manchester City y Barco pasó al Chelsea

También hubo novedades entre los arqueros. Gerónimo Rulli, después de una destacada temporada en Olympique de Marsella, fue transferido al Manchester City.

El club inglés pagó 3,8 millones de dólares por el arquero argentino de 34 años. Según el escenario planteado para el nuevo plantel, Gianluigi Donnarumma aparece inicialmente como titular.

Otro de los grandes movimientos lo protagonizó Valentín Barco. Chelsea pagó alrededor de 40 millones de euros para incorporarlo desde Racing de Estrasburgo.

El futbolista surgido de Boca tendrá así una nueva oportunidad en uno de los clubes de mayor peso de la Premier League.

Nahuel Molina vuelve a Italia

Después de cuatro temporadas en Atlético de Madrid, Nahuel Molina regresará al fútbol italiano para jugar en la Roma.

El conjunto de la capital pagó 13 millones de euros, mientras que la operación contempla entre cuatro y seis millones adicionales en variables.

De esta manera, el lateral derecho vuelve al Calcio después de su anterior experiencia en Udinese.

Thiago Almada, la compra récord de River

El otro movimiento de fuerte impacto es el de Thiago Almada, quien dejó Atlético de Madrid para convertirse en refuerzo de River.

El club de Núñez pagó 20 millones de euros por el futbolista y concretó así la compra más cara de la historia del fútbol argentino.

Almada se suma a un mercado de pases especialmente agresivo de River, que buscó reforzar su plantel en medio de un momento deportivo complejo.

Con su transferencia se completa, por ahora, la lista de ocho mundialistas que cambiaron de camiseta: Romero, Otamendi, Senesi, Rulli, Medina, Barco, Molina y Almada.

Enzo Fernández, con un precio millonario

Entre los casos que todavía deben resolverse aparece Enzo Fernández.

Chelsea fijó una fecha límite para negociar con Manchester City y estableció una cifra concreta para desprenderse del mediocampista: 120 millones de libras, equivalentes a unos 160 millones de dólares.

El monto marca la dimensión de una eventual transferencia que podría convertirse en una de las operaciones más importantes del mercado.

Julián Álvarez y el interés de Barcelona

El futuro de Julián Álvarez constituye otro de los grandes focos de atención.

El delantero manifestó durante el Mundial su intención de dejar Atlético de Madrid y Barcelona aparece como uno de los principales interesados en incorporarlo.

Sin embargo, la posibilidad de una transferencia todavía presenta dificultades y su futuro permanece abierto.

Nico González y Palacios, los otros dos casos pendientes

También está por definirse la situación de Nicolás González. Juventus lo mostró entrenándose en sus instalaciones después de finalizar su préstamo en Atlético de Madrid, aunque existe la posibilidad de un regreso al club español.

A su vez, Exequiel Palacios podría cerrar su etapa en Bayer Leverkusen luego de seis años y medio.

Después de algunas versiones que lo relacionaron con un regreso a River que finalmente no avanzó, una de las alternativas para el mediocampista sería continuar su carrera en la Premier League.

Los 14 mundialistas que, por ahora, no se mueven

El resto del plantel argentino mantiene, al menos hasta ahora, sus respectivos destinos.

Dibu Martínez continúa en Aston Villa; Juan Musso, en Atlético de Madrid; Gonzalo Montiel, en River; Lisandro Martínez, en Manchester United; y Nicolás Tagliafico, en Lyon.

También siguen Rodrigo de Paul y Lionel Messi en Inter Miami; Leandro Paredes, en Boca; Alexis Mac Allister, en Liverpool; Giovani Lo Celso, en Betis; Giuliano Simeone, en Atlético de Madrid; Nico Paz, en Como; Lautaro Martínez, en Inter; y José Manuel López, en Palmeiras.

Así, con ocho transferencias ya concretadas y cuatro situaciones todavía abiertas, el mercado continúa alterando el escenario de los futbolistas que representaron a Argentina en el Mundial 2026.