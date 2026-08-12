Rodolfo Arruabarrena analizó la victoria de Boca Juniors por 3-1 ante Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y dejó definiciones sobre el funcionamiento del equipo, el presente de Miguel Merentiel y los próximos compromisos del Xeneize.

El partido, disputado en la cancha de Huracán, tuvo un punto de quiebre en el entretiempo. Arruabarrena decidió el ingreso de Sebastián Villa en lugar de Lautaro Blanco y el colombiano respondió con las asistencias de los dos primeros goles de la remontada.

“Con su ingreso, buscamos ese 1 vs 1 para tratar de hacer la diferencia por los costados. De entrada, hizo la diferencia”, explicó el entrenador.

Sin embargo, el DT reconoció que Boca no siempre consiguió aprovechar esa ventaja. “Después, jugamos mucho por derecha, pero tendríamos que haber jugado con Sebastián que estaba complicado. Estamos contentos con él, trabaja muy bien y esperemos seguir así con todo el equipo”, señaló.

Arruabarrena respaldó a Merentiel

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue el presente de Miguel Merentiel, que atraviesa varios partidos sin convertir. Arruabarrena evitó dramatizar la sequía del delantero y hasta se permitió una broma.

“No está en racha. Está en racha en el truco. Al truco sí me gana... liga bastante, pero en el partido hace todo”, afirmó.

El técnico remarcó el aporte de la Bestia más allá de su falta de gol y recordó que ante Recoleta le anularon un tanto.

“Estuvo activo, le anularon un gol. Sé que no es la posición más cómoda para él, pero se acomoda a eso”, sostuvo.

Además, pidió que el delantero no se impaciente: “Es un chico que suma mucho y me hubiese gustado que convirtiese porque todo delantero necesita el gol. Pero trabaja muy bien y ya vendrá el momento. No tiene que apurarse o desesperarse”.

Cómo están Bareiro y Enner Valencia

Arruabarrena también se refirió a Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una lesión, y al reciente refuerzo Enner Valencia.

Sobre Bareiro, explicó que el proceso todavía requiere paciencia. “Está en proceso de recuperación. Lo veo mucho en el vestuario, lo veo en el entrenamiento, sé que trabaja, todavía va lento. Pero va bien, saben que es una lesión complicada”, indicó.

El delantero permanece junto al grupo, aunque su regreso dependerá de su evolución. “Un día puede estar bien y otro mal. Está con el grupo, esperemos poder tenerlo pronto, pero es una cuestión médica”, agregó.

En relación con Valencia, destacó que ya trabaja con sus compañeros y realiza además tareas específicas para alcanzar su mejor condición física.

“Está trabajando bien, llegó hace poco y el primer día tuvo que hacer un trabajito extra de físico. Hoy ha hecho unos estudios y está bien. Está trabajando con el grupo y, a la vez, hace una parte específica”, detalló.

El entrenador también dejó en claro que no piensa acelerar los tiempos del refuerzo. “Yo quiero que esté en condiciones de poder estar a la altura de lo que está el equipo y tampoco apurarlo, exigirlo y lesionarlo”, señaló.

Boca prepara cambios para visitar a Platense

Boca volverá a jugar este sábado a las 21:15 ante Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize ocupa el octavo puesto de la Zona A con cinco puntos, a cinco del líder Vélez y en zona de clasificación a los octavos de final. Además, se mantiene cuarto en la Tabla Anual, a tres unidades del Repechaje de la Copa Libertadores y a seis del ingreso directo a la fase de grupos.

Ante la acumulación de partidos, Arruabarrena confirmó que realizará modificaciones en el equipo.

“Sí, vamos a ir viendo en estos días, iremos charlando, alguna rotación va a haber. Llevamos cuatro partidos con los mismos jugadores”, adelantó.

También valoró la competencia interna dentro del plantel. “Todos quieren estar y los chicos que no entraron sé que se sienten con rabia y molestos. Eso me gusta”, afirmó.

La decisión definitiva dependerá del análisis del rival y del estado de sus futbolistas. “Lo analizaremos. Hay que ver mañana a Platense, veremos qué es lo mejor para enfrentarlo. Y trataré de poner lo que yo crea mejor”, sostuvo.

Después del compromiso por el Torneo Clausura, Boca volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana. La revancha frente a Recoleta se disputará el próximo martes desde las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará con el vencedor de la serie entre Bolívar de Bolivia y São Paulo de Brasil.