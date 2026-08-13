Una nueva medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés muestra un escenario marcado por el descontento con la situación general del país, una desaprobación mayoritaria al gobierno de Javier Milei y una competencia abierta de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento, realizado entre el 5 y el 11 de agosto de 2026, ubica al peronismo dos puntos por encima de La Libertad Avanza en intención de voto.

Según los resultados aportados, el 69% se manifiesta insatisfecho con la marcha general del país, frente a un 29% que expresa satisfacción. La medición continúa mostrando oscilaciones mensuales, aunque el balance permanece claramente inclinado hacia una valoración negativa.

La evaluación del Gobierno presenta una tendencia similar. La gestión de Javier Milei registra 35% de aprobación y 61% de desaprobación, niveles que muestran una relativa estabilidad durante los últimos meses.

La comparación histórica incorporada por el estudio introduce otro dato: por primera vez durante la actual gestión, el nivel de satisfacción con la marcha del país, del 29%, supera al que registraba el gobierno de Mauricio Macri en el mismo período de su mandato, cuando alcanzaba el 19%.

La diferencia se reduce al observar la aprobación presidencial. Milei registra actualmente un 35%, mientras que Macri alcanzaba un 34% en un momento equivalente de su administración.

El descontento también alcanza a los poderes del Estado

La evaluación negativa no se concentra únicamente en el Poder Ejecutivo. Ninguno de los poderes relevados consigue niveles elevados de satisfacción.

El Poder Ejecutivo obtiene el mejor resultado, aunque con apenas 27% de satisfacción. Lo siguen el Poder Judicial, con 19%; el Senado, con 16%; y la Cámara de Diputados, con 15%.

El estudio también indagó sobre cuáles son actualmente los principales problemas señalados por los encuestados. Los asuntos económicos y laborales dominan las respuestas.

La falta de trabajo aparece en primer lugar con 39%, seguida por los bajos salarios, con 36%. Luego se ubican la corrupción, con 34%, y la pobreza, con 30%.

En cuanto a las políticas públicas, las áreas que alcanzan los mejores niveles de satisfacción son Defensa, Energía y Economía, las tres con un 32%. Aun así, ninguna consigue una valoración positiva mayoritaria.

Pesimismo sobre la situación económica

Otro de los indicadores de la ESPOP refleja una mirada predominantemente negativa sobre la evolución económica.

El 57% considera que la situación del país empeoró respecto del año pasado, mientras que un 44% anticipa que empeorará en el futuro. De acuerdo con la evolución registrada por el estudio, la perspectiva pesimista continúa mostrando una leve tendencia ascendente.

El clima de opinión también se refleja en la valoración de los principales dirigentes políticos. Todos los referentes evaluados presentan un diferencial de imagen negativo.

Dentro de ese escenario, Patricia Bullrich alcanza 37% de imagen positiva, seguida por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 36%, y Myriam Bregman, también con 36%.

La encuesta señala además que los dirigentes incorporados recientemente a la medición —Lacunza, Brito y Gebbel, según la información suministrada— presentan todavía niveles bajos de conocimiento público.

Santilli encabeza la valoración entre los funcionarios

Entre ministros y funcionarios nacionales, Diego Santilli registra el mayor nivel de imagen positiva, con 29%.

En el extremo opuesto aparecen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un diferencial de imagen de -69%, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con -54%.

Los números muestran así que el deterioro de las evaluaciones no se limita a la figura presidencial, sino que también alcanza a integrantes centrales del Gobierno.

Peronismo 26%, LLA 24% y un alto nivel de indecisos

Uno de los capítulos de mayor relevancia política de la encuesta es el escenario presidencial para 2027.

Ante la pregunta sobre qué votarían si las elecciones fueran hoy, el peronismo alcanza el 26% de las preferencias y La Libertad Avanza obtiene el 24%, lo que configura un escenario de paridad con una diferencia de apenas dos puntos.

Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión por el volumen de electores que todavía no define una opción. Los indecisos representan el 20%, mientras que otro 5% prefiere no revelar su intención de voto.

La encuesta también analiza el grado de fidelidad respecto de las elecciones de 2023. El peronismo conserva el 69% de quienes votaron a Sergio Massa, mientras que La Libertad Avanza retiene el 61% de quienes eligieron a Milei en la primera vuelta presidencial.

El contraste aparece entre los antiguos votantes de Patricia Bullrich: LLA conserva actualmente el 38% de ese electorado, mientras el resto se distribuye entre diferentes alternativas.

Con más de un año por delante hasta la elección presidencial, la medición de agosto deja un panorama todavía abierto: alto nivel de insatisfacción con la situación del país, mayoría de desaprobación al Gobierno, una competencia estrecha entre peronismo y libertarios y un volumen de indecisos suficientemente grande como para modificar el escenario electoral.