La imagen de Javier Milei volvió a retroceder en el ranking de presidentes de América Latina y el mandatario argentino quedó ubicado en el puesto 15 entre los 18 dirigentes evaluados por CB Global Data durante agosto. Con 35,1% de aprobación y 62,8% de desaprobación, solo tres presidentes registraron una valoración positiva inferior.

El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 10 de agosto en distintos países de la región. Según la ficha técnica difundida por la consultora, se trabajó con muestras de entre 3.225 y 4.271 casos por país, mediante recolección online, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre 1,5% y 1,7%.

Los resultados muestran una nueva contracción en el respaldo al Presidente. En julio, Milei había obtenido 36,8% de imagen positiva y 61,3% de negativa. En agosto, la valoración favorable cayó 1,7 puntos porcentuales, hasta 35,1%, mientras que la desaprobación avanzó hasta 62,8%.

Más de seis de cada diez desaprueban a Milei

El desglose de los resultados en Argentina muestra que el rechazo hacia Milei tiene un peso considerable dentro de la medición.

Según los datos aportados, 51,1% de los consultados calificó su imagen como “muy mala” y otro 11,7% como “mala”, lo que lleva la valoración negativa total al 62,8%.

Del otro lado, el 35,1% expresó una percepción favorable: 25,6% consideró su imagen “muy buena” y 9,5% la calificó como “buena”. Otro 2,1% no definió una posición.

El resultado profundiza el diferencial negativo del mandatario: la distancia entre aprobación y desaprobación alcanza 27,7 puntos porcentuales, con más de seis de cada diez encuestados ubicados en el segmento crítico.

Quiénes lideran el ranking de América Latina

En la parte superior de la tabla aparece nuevamente Nayib Bukele, con 68,7% de imagen positiva en El Salvador. En segundo lugar se encuentra Claudia Sheinbaum, con 66,5% en México.

El tercer puesto corresponde a Keiko Fujimori, con 55% de aprobación en Perú, mientras que Abelardo de la Espriella alcanza 52,4% en Colombia. El quinto lugar es para Luiz Inácio Lula da Silva, con 51,9% de valoración positiva en Brasil.

La diferencia con el registro argentino resulta significativa: Milei queda más de 33 puntos por debajo de Bukele y más de 31 puntos detrás de Sheinbaum en sus respectivos países.

Milei, entre los cuatro peor evaluados

En el extremo inferior del ranking aparece Delcy Rodríguez, con 26,7% de imagen positiva en Venezuela. Por encima se ubica Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 29,5%, seguido por José Raúl Mulino, de Panamá, con 31,4%.

Milei aparece inmediatamente después, con 35,1%, lo que lo deja como el cuarto mandatario con menor nivel de aprobación entre los 18 evaluados.

El retroceso también continúa una tendencia registrada en las mediciones anteriores de la misma consultora. En julio había alcanzado 36,8% de valoración positiva, mientras que en agosto perdió otros 1,7 puntos.

El nuevo estudio vuelve así a ubicar al Presidente argentino en la zona baja del ranking regional, con un nivel de rechazo que supera ampliamente su valoración favorable y una nueva caída mensual en su imagen.