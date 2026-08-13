La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió colocar el endeudamiento de las familias en el centro de su estrategia de confrontación con el gobierno de Javier Milei y confirmó una movilización al Ministerio de Economía para el próximo 20 de agosto. La protesta buscará visibilizar las dificultades que atraviesan millones de personas para afrontar sus compromisos financieros y gastos cotidianos.

La decisión fue tomada por la conducción de la central después de una reunión con representantes de su área de Defensa del Consumidor. Allí también se resolvió avanzar con una “campaña contra el endeudamiento de las familias trabajadoras”, una problemática que la organización sindical busca incorporar como uno de los principales ejes de su agenda frente al Ejecutivo.

Desde la CGT responsabilizaron directamente al rumbo económico oficial. La central sostuvo que el incremento de las deudas no constituye únicamente un problema individual o una relación entre privados, sino que está relacionado con la pérdida de ingresos y las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes.

Los números que preocupan a la CGT

Los datos que maneja la conducción cegetista muestran la dimensión que adquirió el problema. Cerca de 5,3 millones de personas tienen dificultades para pagar sus deudas, contraídas mayoritariamente para cubrir gastos esenciales, entre ellos la alimentación.

Un monitoreo de opinión pública de Management & Fit utilizado por la central señala, además, que más del 50% de las familias argentinas atraviesa dificultades de ingresos y que, dentro de ese universo, el 71,9% recurre a alguna modalidad de endeudamiento, tanto dentro del circuito financiero formal como por fuera de él.

Otro informe citado en las fuentes indica que entre 2024 y 2026 se incorporaron cuatro millones de nuevos morosos. A eso se suma el deterioro registrado en los financiamientos otorgados por empresas fintech, donde la mora total se ubica entre el 30,3% y el 31% de la cartera por monto y alcanza aproximadamente a entre 2,3 y 2,4 millones de personas.

La situación de los hogares también quedó atravesada por una discusión política con el Gobierno. Milei rechazó una intervención estatal frente al endeudamiento y defendió que las operaciones fueron acuerdos entre privados, una postura que la CGT busca confrontar con la movilización prevista frente a la cartera económica que conduce Luis Caputo.

Un plan de protestas que busca ganar volumen

La marcha a Economía forma parte del plan de acción que la central viene desarrollando contra las políticas del Gobierno. En las semanas anteriores, la CGT participó de movilizaciones junto a jubilados y acompañó la tradicional jornada de San Cayetano junto a otras organizaciones sindicales y sociales.

La conducción apuesta ahora a que el reclamo por las deudas permita ampliar la convocatoria más allá del universo sindical. El objetivo es vincular la protesta con sectores afectados por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para sostener sus gastos cotidianos.

Al mismo tiempo, la central atraviesa una etapa de movimientos políticos de cara al escenario electoral de 2027. Los secretarios generales Jorge Sola y Cristian Jerónimo, junto con Gerardo Martínez, vienen participando de conversaciones y encuentros con distintos sectores, mientras dentro de la CGT todavía no existe un alineamiento definido detrás de una candidatura determinada.

La movilización del 20 de agosto será la primera de una nueva secuencia de acciones. Después de esa fecha, la CGT tiene prevista una protesta por el Día de la Industria, el 2 de septiembre, su participación en la Semana Social de la Iglesia, prevista entre el 4 y el 6 de septiembre, y una concentración cuando se reúna el Consejo del Salario Mínimo, cuya fecha todavía no fue definida.

Dentro de la central tampoco descartan que la escalada de medidas pueda derivar en un nuevo paro general antes de fin de año, aunque por el momento la estrategia prioriza las movilizaciones sectoriales y la búsqueda de ampliar el respaldo social a los reclamos.