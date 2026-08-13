UCR bonaerense: la pelea por la Junta Electoral expuso el debate de fondo hacia 2027

UCR bonaerense

La renovación de autoridades de la UCR bonaerense, presentada como una salida a años de litigios y disputas, terminó abriendo otro frente interno. El sector Construir, referenciado en Miguel Fernández, se retiró de la Convención Provincial después de denunciar que no se había respetado un acuerdo para integrar la Junta Electoral. El episodio dejó expuesta una discusión más amplia: quién define las reglas partidarias, qué identidad ofrecerá el radicalismo y cómo llegará a 2027.

El nuevo esquema ubicó a Emiliano Balbín al frente del Comité Provincia, a Pablo Nicoletti, dirigente de Evolución Radical, en la presidencia de la Convención y a Josefina Mendoza como vicepresidenta partidaria. La foto de unidad, sin embargo, quedó incompleta por la salida de Construir, espacio que reúne a intendentes, legisladores, concejales y dirigentes de las ocho secciones electorales.

UCR bonaerense.

El acuerdo que terminó en retirada

Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y expresidente del Comité Provincia, sostuvo en entrevistas recientes que la lista unificada incluía un compromiso para representar a las minorías en los órganos de conducción. Según su versión, la Junta Electoral tendría cinco lugares: dos para cada uno de los sectores mayoritarios y uno para Construir. Al momento de votar, aseguró, el cuerpo fue ampliado a seis integrantes y los otros espacios se distribuyeron tres cada uno.

“La forma en que se resolvió estuvo mal, no se cumplió el acuerdo”, afirmó. Fernández vinculó el desenlace con la desconfianza entre las dos corrientes principales y recordó que las últimas dos elecciones internas terminaron judicializadas. También sostuvo que llegó a conducir un comité de contingencia después de un comicio partidario que calificó de “fraudulento” y del cual, según dijo, “nadie sabe quién ganó”.

Martín Borrazás anticipó la retirada con una definición: “Así, la reconstrucción no es viable”. Entre los referentes de Construir aparecen la diputada provincial Alejandra Lordén; los diputados provinciales Valentín Miranda y Priscila Minnaard; la senadora provincial Natalia Quintana; y el diputado nacional Pablo Juliano. Su documento fundacional rechaza los “acuerdos de cúpulas” y afirma: “La UCR no tiene dueños. Pertenece a sus afiliados”.

Desde el otro campamento, Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, defendió la legitimidad de la Convención y sostuvo que más de 250 convencionales participaron de la elección. El dirigente cercano al senador nacional Maximiliano Abad acusó a quienes se retiraron de priorizar los cargos y los invitó a discutir una estrategia para disputar la Gobernación.

Identidad, alianzas y sospechas cruzadas

La controversia dejó de limitarse a la distribución de asientos. Desde el abadismo sugirieron que dirigentes de Construir mantienen cercanía con Axel Kicillof. Miranda rechazó esa interpretación y reclamó evaluar la trayectoria de cada integrante. Fernández también negó que su sector impulse una alianza y afirmó que su objetivo es formular una propuesta radical reconocible.

“El problema central es que el partido no tiene voz”, sostuvo. Su crítica apunta a la falta de posiciones definidas frente a los gobiernos provincial y nacional, pero también al pragmatismo con el que, según plantea, se negocian acuerdos electorales. “Si nos la pasamos hablando de la interna y el reparto de listas, ¿quién nos va a escuchar? Esto es un mercado persa”, lanzó.

Fernández recordó que, ante la falta de una Convención durante el proceso electoral anterior, su sector consultó a los 135 presidentes de comités municipales, los 27 intendentes radicales y legisladores. Según relató, la mayoría rechazó alinearse con cualquiera de los extremos y pidió presentar una alternativa propia.

Construir conserva respaldo territorial. Entre los intendentes identificados con el espacio figuran Maximiliano Suescún, de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales; Franco Flexas, de General Viamonte; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Lisandro Hourcade, de Magdalena; José Luis Salomón, de Saladillo; Román Bouvier, de Rojas; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Martín Randazzo, de General La Madrid; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Javier Andrés, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de General Madariaga.

En marzo, el sector que encabeza Fernández reunió a 500 militantes y una docena de intendentes en Saladillo.

El territorio y el programa para 2027

Fernández aseguró que el espacio seguirá interviniendo en la discusión sobre alianzas y programa. “No nos fuimos del partido”, remarcó. Su agenda incluye una revisión del sistema de coparticipación, al que calificó como antiguo, complejo y poco transparente; el funcionamiento del IOMA; y respuestas diferenciadas para el conurbano, el interior y los grandes centros urbanos.

También reclamó mayor participación de los intendentes y ratificó su rechazo a las reelecciones indefinidas. A su juicio, una permanencia prolongada puede desdibujar el límite entre lo personal y lo colectivo, dificultar la renovación y convertir al jefe comunal en supuesto dueño del municipio.

Garciarena, en tanto, planteó que la prioridad debe ser recuperar competitividad después del resultado de 2025, presentar candidatos radicales en los 135 distritos y volver a disputar la Provincia. Construir promete dar la discusión desde adentro. La última definición de Fernández fue breve: “Hay que seguir en la lucha”.