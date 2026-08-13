El peronismo comenzó a delinear una estrategia común con vistas a las elecciones presidenciales de 2027 después de una extensa reunión que reunió a Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y referentes parlamentarios. José Mayans, uno de los impulsores del encuentro, aseguró que los distintos sectores expresaron su disposición a trabajar juntos y avanzar en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

La cumbre se extendió durante cerca de cuatro horas en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo entre sus participantes al gobernador bonaerense Kicillof; Massa; Máximo Kirchner; los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella; el senador Gerardo Zamora; y los jefes parlamentarios José Mayans y Germán Martínez.

Mayans describió el encuentro como una reunión en la que todos los participantes pudieron plantear sus posiciones y trabajar sobre una agenda compartida. Entre los temas abordados aparecieron la situación de las provincias, la agenda legislativa, el Presupuesto y la estrategia electoral para el próximo turno presidencial.

El senador sostuvo que el objetivo es construir un programa político y de gobierno diferente al de la administración libertaria. La premisa que atravesó la reunión, según explicó, fue evitar que las diferencias internas impidan presentar una propuesta conjunta en 2027.

Las PASO, uno de los puntos centrales del acuerdo

Uno de los principales consensos alcanzados estuvo relacionado con la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Mayans defendió ese mecanismo como una herramienta para resolver las candidaturas dentro de un espacio que todavía no tiene definido quién encabezará la propuesta presidencial.

La idea planteada durante la cumbre es que quienes aspiren a competir puedan hacerlo dentro del mismo frente. Mayans explicó que una candidatura interna no debería convertir a los distintos postulantes en adversarios irreconciliables y sostuvo que las PASO pueden funcionar como un mecanismo para ordenar esas diferencias.

Ricardo Quintela también defendió la continuidad de las primarias y vinculó ese planteo con la necesidad de alcanzar una síntesis dentro del peronismo. El gobernador riojano destacó además el clima del encuentro entre Kicillof y Máximo Kirchner, dos dirigentes atravesados por diferencias internas durante los últimos años.

La apuesta por ampliar el frente

La estrategia discutida no se limita a reunir a las distintas expresiones del justicialismo. Mayans planteó la necesidad de ampliar el armado hacia dirigentes y fuerzas políticas que compartan un programa común para enfrentar electoralmente a Milei.

Según relató, la intención es mantener conversaciones tanto con gobernadores peronistas como con sectores que durante distintos momentos acompañaron iniciativas del oficialismo nacional. El senador afirmó que la construcción debería sostener un criterio amplio y permitir la incorporación de quienes coincidan con los principales puntos de un eventual programa opositor.

En esa lógica, incluso dejó abierta la posibilidad de discutir acuerdos con dirigentes provenientes de otros espacios políticos. La condición, señaló, sería alcanzar coincidencias programáticas y establecer cuáles son los puntos capaces de articular una propuesta común.

La reunión también dejó una primera señal sobre el vínculo entre las principales figuras del peronismo. Mayans afirmó que hubo un trato cordial entre los participantes y descartó que las diferencias entre los sectores representados por Kicillof, Massa y el kirchnerismo necesariamente deriven en distintas ofertas electorales para 2027.

Mayans también puso la mirada sobre la oposición no peronista

El jefe del bloque Justicialista en el Senado consideró además que Milei podría no ser el único candidato proveniente del espacio político que actualmente sostiene al Gobierno. En ese escenario, mencionó la posibilidad de que sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical impulsen alternativas propias para las presidenciales.

Mientras esas definiciones permanecen abiertas, la cumbre dejó como primer resultado político el compromiso de sostener una instancia común de discusión. La unidad, la defensa de las PASO, la elaboración de un programa y la ampliación del frente aparecen como los primeros ejes de un proceso con el que el peronismo busca ordenar su oferta electoral para 2027.