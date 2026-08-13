Kicillof juega su mapa territorial y la UCR denuncia la maniobra: “Especulación electoral”

80 de los 135 jefes comunales no podrían volver a competir si la legislación continúa sin cambios , y más de la mitad de ellos integran el entramado territorial del peronismo.

La discusión por las reelecciones de los intendentes bonaerenses ya no gira solamente alrededor de la alternancia, la representación o el derecho de los ciudadanos a elegir. A medida que se acerca 2027, el debate quedó atravesado por una consecuencia política inmediata: 80 de los 135 jefes comunales no podrían volver a competir si la legislación continúa sin cambios, y más de la mitad de ellos integran el entramado territorial del peronismo.

Ese escenario explica la dureza con la que el presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, cuestionó al gobernador Axel Kicillof. El legislador marplatense sostiene que el respaldo del Ejecutivo a la eliminación del límite de mandatos responde menos a una reforma institucional que a la necesidad de conservar intendentes aliados y fortalecer el armado presidencial del mandatario provincial.

“Mientras la Provincia enfrenta problemas urgentes, el Gobernador está más preocupado por su candidatura presidencial y su armado electoral que por las cuestiones de la Provincia”, afirmó Garciarena. La acusación instala el punto más sensible de la disputa: si el oficialismo busca devolverle al electorado la última palabra o si intenta preservar la red de poder municipal sobre la que Kicillof proyecta su construcción nacional.

La Gobernación rechaza esa lectura. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defiende que los vecinos puedan premiar o castigar una gestión en las urnas y califica el límite vigente como una restricción de carácter “proscriptivo”. Entre esos dos argumentos se libra una batalla legislativa que, por ahora, no cuenta con los consensos necesarios para avanzar.

Los bonaerenses esperan soluciones. El Gobierno provincial elige otras prioridades.



Mientras la Provincia tiene problemas prioritarios por resolver, la medida que quieren impulsar es garantizar la reelección indefinida de los intendentes.



¿Y las respuestas para los bonaerenses,… pic.twitter.com/wtgXsO1on8 — Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 13, 2026

Garciarena ubicó el debate dentro de la estrategia electoral del gobernador y sostuvo que la reelección de los jefes comunales no figura entre las principales demandas de la sociedad bonaerense. Para el diputado, la Provincia enfrenta urgencias en seguridad, salud, educación e infraestructura que deberían ocupar el centro de la agenda.

“Una lectura puede ser que impulsa esto para que los intendentes del peronismo se alineen, pero no apoya nada de eso. Por eso, considero que responde más a una especulación electoral que a una decisión institucional”, planteó el jefe de la bancada radical.

La crítica apunta a una ventaja concreta para Kicillof. Los intendentes constituyen la base territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que el gobernador busca ganar autonomía dentro del peronismo y proyectarse hacia la elección presidencial. Mantener habilitados a los jefes comunales que controlan estructuras locales, gestión y movilización electoral reforzaría ese dispositivo.

Sin embargo, la reforma no favorecería únicamente al oficialismo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en el mapa de los intendentes alcanzados por el límite, de los 80 jefes comunales que quedarían impedidos de competir en 2027, 51 pertenecen al peronismo, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a espacios vecinales y uno a La Libertad Avanza.

Ese reparto expone una contradicción que atraviesa a la oposición: los bloques radicales rechazan el regreso de las reelecciones sin límite, aunque varios intendentes de la UCR quedarían beneficiados por la modificación. Bianco utiliza precisamente esa tensión para cuestionar la distancia entre lo que algunos alcaldes opositores transmitirían en privado y lo que sus legisladores sostienen públicamente.

Diego Garciarena, presidente del bloque UCR-Cambio Federal.

La respuesta del Ejecutivo: que decidan las urnas

La posición de la administración bonaerense se apoya en un argumento diferente. “Nosotros creemos que quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local que es donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo”, sostuvo Bianco al ratificar el respaldo conceptual del Ejecutivo a la eliminación de las restricciones.

El ministro aseguró además que los 135 intendentes están de acuerdo con habilitar nuevas postulaciones. Esa afirmación corresponde a la evaluación política del funcionario y no a un pronunciamiento conjunto firmado por la totalidad de los jefes comunales. De hecho, las posiciones públicas de los partidos y de distintos dirigentes muestran que el consenso está lejos de ser uniforme.

Bianco ya había calificado como “proscriptiva” la limitación. El funcionario sostuvo que la continuidad debe quedar sujeta al voto popular y anticipó que el Gobierno seguiría insistiendo con la reforma. El argumento oficialista distingue entre habilitación y permanencia: eliminar el tope permitiría que un intendente vuelva a presentarse, pero no garantiza su triunfo. La oposición responde que quienes gobiernan cuentan con ventajas de visibilidad, recursos y estructura que dificultan la alternancia, por lo que el límite funciona como un mecanismo institucional y no como una proscripción.

El límite fue establecido por la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, con el impulso del PRO y el Frente Renovador de Sergio Massa. La norma fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

En 2021, la Ley 15.315 modificó el cómputo y determinó, para los intendentes, que el primer período considerado fuera el iniciado en 2019. Ese cambio permitió que numerosos jefes comunales volvieran a competir en 2023, pero los dejará fuera de carrera en 2027 si no se aprueba una nueva reforma.

El efecto territorial es considerable. No se trata solo de la continuidad personal de 80 dirigentes: en muchos distritos, la imposibilidad de reelegir obliga a preparar sucesores, trasladar al intendente a una lista legislativa o reorganizar coaliciones locales.

El proyecto de Durán y un trámite que no avanza

El expediente que concentra la atención fue presentado por la senadora de Fuerza Patria Ayelén Durán, alineada con Kicillof. La iniciativa propone eliminar las limitaciones para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares y devolver el régimen a un esquema sin topes consecutivos.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense, presidida por Germán Lago, dirigente del MDF y exintendente de Alberti. Lago expresó una posición personal favorable, pero admitió que existen posturas enfrentadas y que el tema requiere “un mayor diálogo” y un momento político adecuado.

La comisión dejó el expediente fuera de su temario más reciente. La postergación confirmó que el problema no es únicamente conseguir votos en el recinto: todavía falta un acuerdo para habilitar el tratamiento inicial. En paralelo, la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, conducida por la senadora massista Malena Galmarini, también suspendió una reunión y reclamó conocer formalmente la posición del Ejecutivo sobre reelecciones, PASO, desdoblamiento y Boleta Única de Papel.

La disputa por qué comisión debe conducir el debate refleja la interna de Fuerza Patria. El kicillofismo sostiene que el expediente ya tiene giro a Legislación General; el Frente Renovador pretende que una modificación de las reglas electorales pase por Reforma Política. La discusión institucional, de ese modo, también se convirtió en una pelea por el control de la negociación.

No puede un sistema institucional entero ponerse a disposición de 80 intendentes. La prioridad del gobernador Kicillof tiene que ser resolver los problemas de los bonaerenses.



🎙️#AfterOfficeNow con @diegosehinkman por @979Now pic.twitter.com/DDPtpWEOUB — Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 29, 2026

Un oficialismo dividido y una oposición que cierra filas

Kicillof no dispone de un bloque homogéneo para sancionar la reforma. El MDF impulsa el cambio, mientras La Cámpora no clausura la discusión, pero busca incorporarla a una negociación más amplia que incluye el calendario electoral, las PASO, el sistema de votación y las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

El massismo conserva una resistencia histórica. El Frente Renovador acompañó en 2016 la limitación de mandatos y, en intentos legislativos posteriores, su posición resultó determinante.

En el escenario actual circula la posibilidad de que los legisladores de Massa se abstengan si el resto del oficialismo consigue llevar el proyecto al recinto. Esa alternativa les permitiría no acompañar la reforma, pero tampoco bloquear el quórum.

Fuera del peronismo, Garciarena encontró coincidencias en el PRO y La Libertad Avanza. Los presidentes bonaerenses de esos espacios, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, acordaron rechazar la eliminación del límite de mandatos y sumar el asunto a una agenda conjunta de reformas institucionales.

“Vamos a defender el límite de dos mandatos para los intendentes. Kicillof y el kirchnerismo quieren voltearlo para que los mismos de siempre se atornillen al poder”, afirmó Ritondo. La Libertad Avanza, por su parte, sostiene que la reapertura del debate no constituye una prioridad.