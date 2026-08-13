La inflación de julio fue del 2,1% y volvió a acelerarse después de tres meses consecutivos de desaceleración. Con el nuevo dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 19,3% en los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

El registro mensual quedó 0,2 puntos porcentuales por encima del 1,9% anotado en junio. La secuencia previa había mostrado una inflación de 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, por lo que el resultado de julio interrumpió la tendencia descendente de los últimos tres meses.

El movimiento estuvo marcado por factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno. Recreación y cultura fue la división con mayor aumento del mes, con una suba del 5%, impulsada principalmente por los incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un avance del 2,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado cayó 1,3% y fue la única división que mostró una variación negativa durante julio. Bebidas alcohólicas y tabaco, por su parte, registró un incremento del 1,5%, también por debajo del promedio general.

Qué pasó con alimentos, precios estacionales y regulados

Los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2% en julio. Dentro de esta categoría tuvieron incidencia las subas en verduras, productos lácteos, pan y cereales en varias regiones del país.

Por categorías, la inflación núcleo fue del 1,8%, mientras que los productos estacionales avanzaron 4,5% y los precios regulados aumentaron 2,1%. En los estacionales incidieron especialmente verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento, mientras que entre los regulados se destacaron ajustes en transporte público, prepagas y electricidad.

La composición del dato deja así una diferencia marcada entre el comportamiento de la inflación subyacente y los componentes más volátiles. Mientras el IPC núcleo se mantuvo por debajo del índice general, los estacionales más que duplicaron el promedio mensual.

El Gran Buenos Aires quedó por encima del promedio

El comportamiento de los precios también mostró diferencias entre regiones. El Gran Buenos Aires registró una inflación del 2,3%, por encima del promedio nacional, mientras que Cuyo presentó una variación del 1,9%.

En el GBA, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el resultado mensual. En Cuyo, en cambio, el mayor impacto provino del Transporte, debido a los ajustes en el transporte público y en los costos vinculados al funcionamiento de vehículos particulares.

El dato de julio llevó el acumulado de 2026 al 19,3%, luego de que el primer semestre hubiera cerrado con una inflación acumulada del 16,8%. A nivel interanual, el índice llegó al 33,8%.

El resultado confirma que, al menos durante julio, el proceso de desaceleración mensual encontró una interrupción. La evolución de los próximos registros mostrará si el avance por encima del 2% respondió principalmente a factores estacionales del invierno o si marca un cambio más persistente en la trayectoria de los precios.