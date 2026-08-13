La inflación fue del 2,1% en julio y acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026

El IPC avanzó 2,1% en julio, dos décimas por encima de junio, y acumuló una suba del 19,3% en los primeros siete meses del año. Recreación y cultura encabezó los aumentos, mientras que indumentaria registró una baja.
Política13 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
inflacion-glp

La inflación de julio fue del 2,1% y volvió a acelerarse después de tres meses consecutivos de desaceleración. Con el nuevo dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 19,3% en los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

mayansCumbre peronista: Mayans reveló el acuerdo que reunió a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner

El registro mensual quedó 0,2 puntos porcentuales por encima del 1,9% anotado en junio. La secuencia previa había mostrado una inflación de 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, por lo que el resultado de julio interrumpió la tendencia descendente de los últimos tres meses.

IPC JULIO 2026

El movimiento estuvo marcado por factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno. Recreación y cultura fue la división con mayor aumento del mes, con una suba del 5%, impulsada principalmente por los incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un avance del 2,8%.

IPC DIVISIONES

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado cayó 1,3% y fue la única división que mostró una variación negativa durante julio. Bebidas alcohólicas y tabaco, por su parte, registró un incremento del 1,5%, también por debajo del promedio general.

Qué pasó con alimentos, precios estacionales y regulados

Los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2% en julio. Dentro de esta categoría tuvieron incidencia las subas en verduras, productos lácteos, pan y cereales en varias regiones del país.

Por categorías, la inflación núcleo fue del 1,8%, mientras que los productos estacionales avanzaron 4,5% y los precios regulados aumentaron 2,1%. En los estacionales incidieron especialmente verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento, mientras que entre los regulados se destacaron ajustes en transporte público, prepagas y electricidad.

La composición del dato deja así una diferencia marcada entre el comportamiento de la inflación subyacente y los componentes más volátiles. Mientras el IPC núcleo se mantuvo por debajo del índice general, los estacionales más que duplicaron el promedio mensual.

El Gran Buenos Aires quedó por encima del promedio

El comportamiento de los precios también mostró diferencias entre regiones. El Gran Buenos Aires registró una inflación del 2,3%, por encima del promedio nacional, mientras que Cuyo presentó una variación del 1,9%.

IPC REGIONOES

En el GBA, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el resultado mensual. En Cuyo, en cambio, el mayor impacto provino del Transporte, debido a los ajustes en el transporte público y en los costos vinculados al funcionamiento de vehículos particulares.

El dato de julio llevó el acumulado de 2026 al 19,3%, luego de que el primer semestre hubiera cerrado con una inflación acumulada del 16,8%. A nivel interanual, el índice llegó al 33,8%.

Milei Imagen PresidentesNueva caída para Milei: quedó entre los cuatro presidentes peor valorados de la región

El resultado confirma que, al menos durante julio, el proceso de desaceleración mensual encontró una interrupción. La evolución de los próximos registros mostrará si el avance por encima del 2% respondió principalmente a factores estacionales del invierno o si marca un cambio más persistente en la trayectoria de los precios.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses?

Mejor

Peor

Igual

No sabe/no contesta

Te puede interesar
UCR bonaerense

UCR bonaerense: la pelea por la Junta Electoral expuso el debate de fondo hacia 2027

Pamela Orellana
Política13 de agosto de 2026
El exintendente de Trenque Lauquen denunció que no se respetó un acuerdo para distribuir lugares en los órganos partidarios y ratificó que Construir seguirá dentro del radicalismo. Mientras el abadismo defendió lo resuelto en la Convención, la discusión se proyecta sobre la identidad, las alianzas y las candidaturas en los 135 municipios.
El peronismo bonaerense entra en zona de definición (Massa, Kicillof, Máximo)

Kicillof acuerda con Massa y Máximo defender las PASO y moviliza al PJ bonaerense

Pamela Orellana
Política13 de agosto de 2026
El gobernador participó de una reunión reservada con cuatro mandatarios y los jefes parlamentarios para coordinar una respuesta a las gestiones de la Casa Rosada sobre el calendario electoral. Horas después, encabezó en San Miguel del Monte una convocatoria territorial para ampliar la base partidaria, con respaldo de la CGT Zona Norte y la disputa de 2027 como horizonte.
Lo más visto
Paro docente.

Paro, marcha y asambleas: dos sectores docentes sostienen la protesta en la Provincia

Pamela Orellana
Política11 de agosto de 2026
La Asociación de Maestrxs llamó a una huelga para este miércoles 12 y a una movilización el jueves 13; en paralelo, SUTEBA Multicolor impulsa mandatos escolares y un plenario virtual para definir nuevas medidas hacia fines de agosto. Ambas rechazan el acuerdo salarial del 7%, aunque manejan cronogramas distintos y una adhesión que dependerá de cada establecimiento.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL