“Con los mismos dirigentes, el resultado será el mismo”: la advertencia de Ishii

El legislador bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, lanzó una crítica hacia la conducción del peronismo y reclamó una autocrítica profunda después de las últimas derrotas electorales.

A través de sus redes sociales, el dirigente advirtió que el espacio no puede esperar un cambio en los resultados si mantiene los mismos nombres, estrategias y mecanismos de conducción.

“El peronismo no puede seguir esperando resultados distintos haciendo siempre lo mismo”, expresó Ishii.

En su mensaje, sostuvo que la continuidad de las prácticas que derivaron en los últimos reveses volverá a producir las mismas consecuencias. “Con los mismos dirigentes, las mismas estrategias y la misma forma de conducir que nos llevaron a las últimas derrotas, el resultado será el mismo”, afirmó.

Un reclamo por la renovación del liderazgo

Ishii también cuestionó la permanencia indefinida de los dirigentes al frente del movimiento y señaló la necesidad de revisar las decisiones adoptadas.

“Nadie puede pretender conducir eternamente un movimiento sin una autocrítica profunda”, planteó.

El pronunciamiento puso el foco tanto en los nombres que ocupan los principales lugares de decisión como en las estrategias y la forma de conducción del peronismo. Sin mencionar dirigentes en particular, Ishii reclamó renovar los liderazgos a partir de la participación y la evaluación de los resultados.

“El liderazgo no se hereda ni se impone; se renueva con resultados, con participación y con el respaldo de la gente”, concluyó.

La declaración incorpora una nueva voz al debate sobre el rumbo del peronismo y los criterios con los que deberá definir su conducción. El planteo de Ishii se concentra en la necesidad de modificar las prácticas que, según su evaluación, llevaron al espacio a sus últimas derrotas.