Autonomía municipal: Bevilacqua reclamó recursos para que los distritos puedan decidir

El intendente del partido de Villarino, Carlos Bevilacqua, se pronunció a favor de avanzar con la autonomía municipal y planteó que los distritos deben contar con capacidad de decisión, herramientas y recursos para responder a los problemas cotidianos de sus comunidades.

Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino

El jefe comunal señaló que la discusión no debería quedar limitada a los ámbitos jurídicos o políticos. Según explicó, el eje central pasa por determinar qué nivel del Estado puede brindar soluciones a los vecinos y con qué instrumentos puede hacerlo.

Bevilacqua destacó que el municipio representa la instancia estatal más cercana para quienes enfrentan un problema en su barrio. “No va a La Plata ni a Buenos Aires: viene a ver al intendente, al delegado o a un funcionario municipal”, expresó.

Sin embargo, advirtió que esa proximidad no siempre está acompañada por las facultades necesarias. Indicó que, para dar determinadas respuestas, los gobiernos locales dependen del envío de fondos, autorizaciones o decisiones de la Provincia o la Nación.

“Tenemos la responsabilidad frente al vecino, pero muchas veces no tenemos todas las herramientas para resolver”, sostuvo.

Responsabilidades acompañadas por recursos

El intendente remarcó que una mayor descentralización no puede reducirse al traslado de obligaciones hacia los municipios. En ese sentido, consideró que asignar nuevas responsabilidades sin garantizar los recursos correspondientes no constituye una autonomía efectiva.

Para Bevilacqua, la autonomía municipal implica que las decisiones vinculadas directamente con los pueblos puedan tomarse cerca del territorio. También supone que cada distrito asuma la responsabilidad por su administración y sus resultados.

“Autonomía significa poder decidir, tener las herramientas y contar con los recursos para hacerlo”, afirmó. A la vez, señaló que los municipios deberán administrar correctamente, rendir cuentas y demostrar su capacidad de respuesta.

El jefe comunal aclaró que el planteo no busca concentrar más poder en los intendentes, sino fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para resolver las demandas ciudadanas.

“Al vecino le interesa que alguien le resuelva el problema”, resumió Bevilacqua. En esa línea, sostuvo que quienes se encuentran más cerca de cada situación suelen conocer mejor la realidad y pueden encontrar respuestas con mayor rapidez.

El intendente sintetizó su posición en tres conceptos: “Estar cerca, poder decidir y tener con qué resolver”.