Espinoza advirtió que casi 21 millones de argentinos tuvieron que endeudarse

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó al presidente Javier Milei por la situación económica del país y el crecimiento del endeudamiento entre las familias argentinas.

Espinoza respondió a una declaración del mandatario nacional, quien, al referirse a quienes toman deuda para cubrir sus gastos básicos, sostuvo que “nadie les puso una pistola en la cabeza”.

“Sí, presidente Milei: las consecuencias del desastre económico y social que están viviendo las argentinas y argentinos hicieron que le pongan un arma en la cabeza a la gente”, afirmó el jefe comunal.

Como informó GrupoLaProvincia.com, los atrasos bancarios se quintuplicaron en menos de dos años y numerosos hogares recurrieron al crédito para cubrir alimentos, vivienda, servicios y salud.

Espinoza atribuyó el incremento de las deudas a las políticas económicas aplicadas por la administración nacional. En ese sentido, mencionó la pérdida de puestos de trabajo, la caída de los salarios y la desregulación de las tasas cobradas por las billeteras virtuales.

“Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización. Usted frenó las paritarias por debajo de la inflación e hizo caer los salarios de quienes conservaron su empleo”, sostuvo.

Críticas por las tarifas y el costo de los créditos

El presidente de la FAM también cuestionó el aumento de los servicios públicos, la vivienda y el transporte. Según los datos incluidos en su declaración, la luz, el agua, el gas y la vivienda acumularon incrementos del 600% desde la asunción de Milei, mientras que el transporte se encareció un 380%.

“Usted privilegió al sector financiero: basta con ver cuánto paga un banco de interés y cuánto cobra por un préstamo”, manifestó Espinoza.

El intendente sostuvo que el escenario afecta especialmente a la clase media y a los trabajadores con menores ingresos. También acusó al Gobierno nacional de carecer de un plan económico que contemple las consecuencias sociales de sus medidas.

“Usted le puso en la cabeza a las familias una realidad que se llama crueldad con la clase media y con los trabajadores más débiles”, expresó.

El impacto entre las mujeres y los jóvenes

Espinoza puso especial énfasis en la situación de los hogares sostenidos económicamente por mujeres. De acuerdo con las cifras citadas por el intendente, el 60% se encuentra endeudado y en mora.

También afirmó que casi 21 millones de personas tuvieron que recurrir al endeudamiento y que cinco millones ya no pueden afrontar sus compromisos.

El jefe comunal advirtió, además, sobre el impacto entre los jóvenes. Según señaló, el 40% de las personas de entre 18 y 34 años son morosas, una situación que podría limitar sus posibilidades futuras de acceder a nuevos créditos.

“No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico”, aseguró.

En el cierre de su mensaje, Espinoza pidió al Presidente que analice las consecuencias de su programa y describió un escenario de fuerte deterioro social.

“Milei, usted debería reflexionar el daño social que causan sus teorías delirantes. La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social”, concluyó.