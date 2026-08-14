La cantidad de empresas empleadoras volvió a caer en la Argentina y profundizó el retroceso acumulado desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. En mayo se registraron 2.371 unidades productivas menos, una baja mensual del 0,49%, mientras que el saldo negativo desde el inicio de la actual administración alcanzó las 30.633 compañías, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La velocidad del deterioro se acentuó durante el último año. Frente a mayo de 2025 se contabilizaron 15.069 empresas menos, equivalente a una contracción interanual del 3,03%. De esta manera, casi la mitad de la reducción registrada durante toda la gestión de Milei se produjo en los últimos doce meses.

El comienzo de 2026 también dejó números negativos. Entre enero y mayo se perdieron 8.025 unidades productivas, una disminución del 1,6%, según los registros relevados.

Comercio e industria, entre los sectores más afectados

El retroceso alcanzó especialmente a sectores con fuerte peso en la actividad económica y el empleo. Durante mayo, el comercio perdió 841 unidades productivas, mientras que la industria manufacturera registró 403 menos y los servicios de alojamiento y comida tuvieron una baja de 341.

La evolución coincide con un escenario de contracción de la actividad en varias de esas ramas. Los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondientes a mayo mostraron bajas interanuales del 29% en pesca, 5,6% en industria manufacturera, 4,3% en comercio y 1,8% en hoteles y restaurantes.

La situación de mayo profundizó una tendencia que ya venía mostrando números negativos. En abril, la cantidad acumulada de compañías perdidas durante la administración de Milei había alcanzado las 28.262, por lo que los datos del mes siguiente ampliaron nuevamente el saldo negativo del entramado empresarial.

Más de 400.000 puestos de trabajo menos

La caída de empleadores también estuvo acompañada por una reducción del trabajo registrado. Solo durante mayo se contabilizaron 70.217 puestos menos, mientras que desde el comienzo de la gestión de Milei la disminución acumulada llegó a 411.613 trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo.

El número de personas trabajadoras cubiertas pasó de 9.857.173 a 9.445.560, lo que representa una baja del 4,2%. La industria manufacturera encabezó la pérdida sectorial de puestos durante mayo, con 15.139 trabajadores menos, seguida por el comercio, con 13.488, y las actividades administrativas y servicios de apoyo, con una reducción de 11.050.

En sentido contrario, algunas actividades mostraron aumentos en la cantidad de trabajadores cubiertos. La administración pública sumó 4.550 puestos, enseñanza incorporó otros 1.266 y minas y canteras agregó 55. Este último sector registraba, además, un crecimiento interanual de actividad del 15%, aunque con una incidencia acotada en la generación de empleo por su menor peso laboral.

Los nuevos registros muestran así que el retroceso en la cantidad de empresas empleadoras no solo continúa sino que ganó velocidad durante los últimos meses, con efectos simultáneos sobre sectores centrales como el comercio, la industria y los servicios, y con una pérdida acumulada de empleo que ya supera los 400.000 puestos desde el inicio de la actual administración.