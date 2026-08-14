Jubilaciones, AUH y salario mínimo: cuánto se cobrará tras la inflación de julio

El dato de inflación de julio tendrá un impacto directo sobre los ingresos de millones de personas durante septiembre. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,1%, las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a actualizarse en esa misma proporción.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que los precios aumentaron 2,1% durante julio, frente al 1,9% registrado en junio. De esta manera, la inflación acumuló un 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzó el 33,8% interanual.

Desde 2024, los haberes previsionales y distintas prestaciones sociales se actualizan mensualmente según la inflación, con un rezago de dos meses. Por ese mecanismo, el IPC de julio se trasladará a los pagos correspondientes a septiembre.

La situación es diferente para los trabajadores asalariados y, particularmente, para quienes toman como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), ya que ese ingreso no cuenta con una actualización automática vinculada al IPC.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Durante agosto, la jubilación mínima es de $419.775,93, mientras que el haber máximo alcanza los $2.824.694,49. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, se ubica en $335.820,74.

Con la aplicación del aumento del 2,1%, la jubilación mínima pasaría en septiembre a aproximadamente $428.591, mientras que el haber máximo llegaría a unos $2.884.013.

La PUAM, por su parte, aumentaría hasta alrededor de $342.873, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez rondarían los $300.014.

Estos importes surgen de aplicar el IPC de julio sobre los valores vigentes y deberán quedar formalizados con la actualización correspondiente de ANSES.

Una cuestión diferente es la del bono extraordinario destinado a jubilados de menores ingresos. Ese refuerzo no se actualiza automáticamente por inflación y durante agosto fue fijado nuevamente en un máximo de $70.000 mediante el Decreto 686/2026.

Por eso, todavía resta conocer qué decisión adoptará el Gobierno para septiembre. En caso de que el bono se mantenga en $70.000, un jubilado que perciba el haber mínimo recibiría alrededor de $498.591 entre la prestación y el refuerzo.

La diferencia resulta relevante para el ingreso total: mientras el haber básico se actualizaría un 2,1%, el monto conjunto de mínima más bono crecería en una proporción menor si el refuerzo permanece congelado.

AUH y asignaciones: los nuevos montos

El mecanismo de movilidad también alcanza a las asignaciones universales y familiares.

ANSES fijó para agosto la Asignación Universal por Hijo (AUH) en $150.848, mientras que la AUH por hijo con discapacidad quedó establecida en $491.173.

Con el aumento del 2,1% correspondiente a septiembre, la AUH pasaría a aproximadamente $154.016 por hijo. En el caso de la prestación por hijo con discapacidad, el monto ascendería a cerca de $501.488.

La actualización también alcanzará a las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados y a los límites de ingresos establecidos para acceder a esas prestaciones.

En el primer rango de ingresos, por ejemplo, la Asignación Familiar por Hijo tiene actualmente un valor general de $75.433. Con la nueva movilidad, pasaría a aproximadamente $77.017 en septiembre.

Qué pasará con el salario mínimo

El Salario Mínimo, Vital y Móvil tiene una dinámica distinta. El dato de inflación de julio no provoca por sí mismo un aumento del 2,1%, ya que no existe un mecanismo automático que vincule su actualización mensual con el IPC.

Desde el 1° de agosto, el salario mínimo es de $376.600 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa y de $1.883 por hora para los jornalizados, según la última actualización establecida por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En julio había sido de $372.400, por lo que la suba establecida para agosto fue de alrededor del 1,1%, por debajo del 2,1% que aumentaron los precios durante julio.

Además, el cronograma vigente estableció incrementos mensuales hasta agosto de 2026. Por esa razón, todavía deberá definirse qué ocurrirá con el piso salarial desde septiembre.

Así, mientras el IPC de julio permite anticipar un aumento del 2,1% para jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES, la evolución del salario mínimo dependerá de una nueva definición oficial.