Cómo será la nueva sede de la UNAJ que se construye en Berazategui

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de Berazategui, Carlos Balor, pusieron en marcha las obras de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el distrito.

El proyecto había quedado desfinanciado tras la asunción del actual Gobierno nacional y fue reactivado mediante un esquema conjunto entre la Provincia y el Municipio. Durante la actividad, Kicillof informó además que el Gobierno bonaerense se encuentra licitando la segunda etapa.

La construcción responde a una iniciativa gestionada originalmente por Juan José Mussi para ampliar el acceso a la educación superior en Berazategui.

“Como dijo Carlos Balor, en la sede de la UNAJ está Juan José Mussi porque él tenía el sueño de tener una universidad en Berazategui”, expresó el Gobernador.

Kicillof contrastó la reactivación de la obra con la política universitaria de la administración nacional. “Esta obra que desfinanció Milei la estamos iniciando junto al Municipio. Desde el Gobierno provincial se está licitando la segunda etapa”, sostuvo.

“Milei cierra universidades; la Provincia junto con sus municipios hace universidades. Esta es una política pública de ampliación del derecho a la educación para el pueblo bonaerense”, agregó.

Cómo será la nueva sede universitaria

El edificio estará ubicado en la avenida Padre Mugica y la colectora de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Tendrá una superficie de 853,50 metros cuadrados.

La obra contempla un hall de acceso, recepción, aulas, núcleos sanitarios, sala de profesores, sectores administrativos y oficinas de Dirección. También incluirá áreas de apoyo para limpieza y depósito, además de un bar con espacios destinados al esparcimiento y el estudio.

Balor destacó que la nueva sede permitirá que más habitantes del distrito puedan acceder a una carrera universitaria sin alejarse de sus hogares.

“Juan José Mussi era un defensor de la educación pública como nuestro Gobernador, por eso gracias Axel Kicillof por acompañarnos siempre”, manifestó el intendente.

El jefe comunal también resaltó la presencia del mandatario provincial en el distrito: “Esta es tu visita número 36; nunca un Gobernador vino tantas veces a Berazategui. Gracias por el compromiso que tenés con nuestros vecinos”.

“Con esta sede, más berazateguenses podrán acceder a una educación universitaria cerca de sus casas. Sigamos creyendo en la educación pública, gratuita e igualitaria”, afirmó Balor.

Una nueva opción para estudiar en Berazategui

La sede de la UNAJ se sumará a la propuesta educativa del Centro Universitario de Berazategui (CUB), ubicado en la intersección de Diagonal Obispo Jorge Novak y la calle 145.

Actualmente, el CUB permite cursar materias introductorias correspondientes a distintas carreras de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la propia UNAJ.

La puesta en marcha de la obra busca ampliar esa oferta con un edificio propio y fortalecer la presencia territorial de la universidad pública en el municipio.

Del acto participaron también el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; el ministro bonaerense de Gobierno, Carlos Bianco; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.