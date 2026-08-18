Exaltación de la Cruz sumó computadoras, equipamiento universitario y nuevas obras

El Municipio de Exaltación de la Cruz avanzó junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires con una serie de iniciativas destinadas a fortalecer la educación, mejorar la infraestructura y profundizar la planificación territorial del distrito.

La jornada contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el intendente Luis Mariano Martín; y el diputado provincial Diego Nanni.

La agenda incluyó la entrega de computadoras a estudiantes, la firma de convenios para mejorar el Centro Universitario, una recorrida por una obra de pavimentación y un acuerdo para avanzar en el ordenamiento territorial.

Computadoras para estudiantes del distrito

En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense se entregaron computadoras a estudiantes de distintas instituciones educativas de Exaltación de la Cruz.

Los equipos fueron destinados al CEPT N°32, la Escuela Secundaria N°7, la Escuela Secundaria N°5 y la Escuela de Educación Especial N°501.

La iniciativa apunta a promover la inclusión digital y garantizar mayores condiciones de igualdad para los estudiantes.

Más equipamiento para el Centro Universitario

Durante la jornada también se firmaron convenios en el marco del programa PUENTES.

Los acuerdos permitirán incorporar mobiliario, equipamiento informático, sistemas de seguridad y refrigeración al Centro Universitario de Exaltación de la Cruz.

El objetivo es mejorar las condiciones de funcionamiento del espacio y fortalecer las herramientas disponibles para quienes cursan allí distintas propuestas académicas.

Un nuevo auditorio

Otro de los convenios permitirá avanzar con la construcción de un auditorio dentro del Centro Universitario.

La incorporación del nuevo espacio ampliará las posibilidades para el desarrollo de actividades académicas, educativas y comunitarias.

De esta manera, el Municipio busca acompañar el crecimiento de la educación superior dentro del propio distrito.

Pavimentación para el barrio Esperanza

Las autoridades también recorrieron la obra de pavimentación de la calle República Argentina.

Los trabajos se realizan a través del OPISU y permiten mejorar el ingreso al barrio Esperanza.

Según informó el Municipio, la intervención beneficia de manera directa a unas 190 familias.

La obra apunta a mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad, además de acompañar el proceso de integración urbana del sector.

Un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial

La agenda incluyó además la firma de un convenio de asistencia técnica para avanzar con la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Exaltación de la Cruz.

La herramienta permitirá fortalecer la planificación del crecimiento del distrito y ordenar las futuras intervenciones sobre el territorio.

El objetivo es contar con criterios de desarrollo que acompañen las necesidades habitacionales, productivas, urbanas y de infraestructura de la comunidad.

Trabajo conjunto con la Provincia

Desde el Municipio destacaron la articulación con el Gobierno bonaerense para avanzar con proyectos que abarcan distintos aspectos de la vida del distrito.

Las iniciativas incluyen desde la incorporación de tecnología educativa hasta obras de infraestructura y herramientas de planificación a largo plazo.

Con estos acuerdos, Exaltación de la Cruz busca ampliar las oportunidades educativas, mejorar las condiciones de los barrios y acompañar de manera planificada el crecimiento de la comunidad.