—El debate sobre las reelecciones indefinidas volvió a cobrar fuerza. El Frente Renovador mantiene una postura contraria a eliminar los límites, pero otros intendentes peronistas sostienen que debe respetarse la libertad de elegir y que la experiencia puede mejorar una gestión. Vos sos intendente y formás parte del massismo. ¿Cómo se concilia la posición del espacio con la de los jefes comunales que quieren volver a competir?

—Yo me he expresado públicamente en muchas circunstancias respecto de esto. Estoy alineado con lo que expresa el Frente Renovador en su conjunto; es un aspecto fundacional del espacio. Asumo que dos gestiones deberían ser suficientes para desplegar un plan de gobierno y, después, generar la alternancia, que me parece que oxigena y que también evita determinadas cuestiones que son propias de las gestiones que son tan extendidas.

Ahora, uno no puede desconocer que estamos ante varios problemas que tienen que ver con la política y que a esto hay que encontrarle una vía de solución.

Por otro lado, entiendo que no hay que subestimar al electorado. Quien dio el acompañamiento y el voto en su momento puede cambiar, y lo estamos evidenciando. Vemos muchos oficialismos en los que, en función de lo que está sucediendo, la gente tiene quizá otra mirada de la que tuvo en el momento de una elección, con lo cual tampoco podemos descansar en la idea de que el electorado no sabe lo que quiere, sino que, muy por el contrario, está muy pendiente de las gestiones.

Evidentemente, hay una cuestión del orden de la libertad que permita al electorado elegir, sin desmedro de que en un momento tomó una decisión y que, si no le convence, puede virar y cambiar hacia otra de las opciones y tener esa libertad.

Así que yo creo que esto tiene que ver más con la política de alto vuelo. Entendemos que es un problema de la política porque esto no atañe a un partido político en exclusividad, sino que hay intendentes peronistas, hay intendentes radicales, incluso del PRO, que están mirando este proceso y que se tiene que resolver desde la política.

General Alvarado ajusta gastos para sostener la salud, la seguridad y los salarios.

Lo que se plantee, más allá de las miradas particulares como la mía, uno tiene que entender que no puede llevar adelante una gestión solamente en función de la opinión propia, sino que ocupa un lugar de representación. Y me parece que, dentro de un montón de cosas que hay que mirar, modernizar y cambiar de la política de alto vuelo, esto me parece que se va a terminar resolviendo también con política.

—Entonces, ¿la discusión debería formar parte de una reforma electoral más amplia en la Legislatura, que incluya asuntos como el desdoblamiento y la boleta única? ¿Hay que ir más allá del debate sobre las reelecciones?

—Sin duda, tiene que revisarse la política en su conjunto, incluso también la gestión. Me parece que hay procesos administrativos que no están acordes con los tiempos que estamos transitando, donde todo es mucho más dinámico, donde todo es mucho más veloz, y hay que hacer cambios en función de favorecer una burocracia que debería tener un efecto positivo en términos de transparencia, de legitimidad.

Hoy creo que sostener eso a veces hace que, en cuestiones que son tan dinámicas como las de todos los días en los territorios, en la gestión pública, lleguemos con soluciones a destiempo a cuestiones en las que los vecinos ya no están tan dispuestos a esperar los procesos tan lentos y tan burocráticos de la política.

Entonces, me parece que estamos ante un desafío muy importante, estamos ante un cambio de época y me parece que, como toda institución, la política tiene que aggiornarse a los tiempos que transcurren, de nuevo, para poner el foco en la gente, en sus necesidades y en la agilidad que se necesita para poder resolver las cuestiones que le son propias a lo público.