Entrevista GLP. Reelecciones indefinidas: Ianantuony sostuvo que dos mandatos son suficientes y que la alternancia “oxigena” la gestión municipal
Videos - Entrevistas14 de agosto de 2026Pamela Orellana
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de General Alvarado fijó posición sobre la continuidad de los jefes comunales y respaldó la postura del Frente Renovador. Consideró suficientes dos períodos y reivindicó la capacidad ciudadana de premiar o castigar una gestión. También reclamó una revisión amplia del sistema político, electoral y administrativo.
Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado (BA)
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En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente explicó cómo busca sostener la actividad local en un escenario social adverso y valoró que el distrito albergara la audiencia pública por AMBA I, una iniciativa de transporte eléctrico que podría movilizar hasta 700 millones de dólares y beneficiar al país y a la Provincia.
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En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente sostuvo que los vecinos deben poder decidir la continuidad de sus autoridades y dejó para el año próximo cualquier definición personal. Además, analizó la caída de la recaudación, explicó que la coparticipación representa el 70% del presupuesto municipal y valoró el respaldo provincial para incorporar maquinaria y sostener caminos, salud y asistencia social.
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