Desdoblamiento bonaerense: la suerte de las PASO demora la definición y agita la interna del PJ

Elecciones bonaerenses.

El desdoblamiento electoral bonaerense volvió al centro de la rosca, pero la definición parece más lejos que hace algunas semanas. La cumbre entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner dejó un punto de coincidencia: defender las PASO nacionales como método para resolver candidaturas si el peronismo no alcanza un acuerdo.

Mientras el Congreso no determine si las primarias sobreviven, en La Plata no quieren ponerle fecha a 2027. La razón también es jurídica. La ley provincial toma como referencia el cronograma nacional para sus propias PASO. Si ambas continúan vigentes, separar las elecciones generales podría obligar a organizar tres votaciones en pocos meses; incluso cuatro si la Legislatura desacoplara las primarias bonaerenses.

En Gobernación consideran que una elección concurrente —misma jornada, distintos sistemas de boleta— ganaría terreno. Si Nación elimina las PASO, Kicillof recuperaría margen para elegir, aunque sus colaboradores aclaran que eso no conduciría automáticamente a un nuevo desdoblamiento.

La factura de 2025

El antecedente todavía divide al peronismo. En 2025, Kicillof fijó la elección provincial para el 7 de septiembre y la nacional se realizó el 26 de octubre. Fuerza Patria ganó en territorio bonaerense por 14 puntos, pero luego perdió la votación nacional. Cristina Fernández de Kirchner, que se había opuesto a separar las fechas, utiliza ese resultado para cuestionar una estrategia que, según su sector, debilitó la pelea presidencial.

El argumento del gobernador había sido operativo: Nación estrenaba la Boleta Única de Papel y la Provincia conservaba la tradicional. Un ensayo previo registró demoras y largas filas. Kicillof conversó entonces con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien le contó que cada votante tardaba en promedio ocho minutos. Ahora, en el Ejecutivo creen que la experiencia adquirida por el electorado reduciría ese riesgo y vuelve más practicable la concurrencia.

El rechazo político, sin embargo, sigue firme. Malena Galmarini, senadora provincial, referente del Frente Renovador y presidenta de la Comisión de Reforma Política, sostuvo en una entrevista reciente que “no hay que desdoblar las elecciones” porque la prioridad debe ser construir un proyecto nacional frente a Javier Milei: “Tenemos menos diferencias entre nosotros que con La Libertad Avanza”.

La diputada nacional Teresa García advirtió sobre un posible “riesgo de disgregación”; Aníbal Fernández reclamó enlazar la estrategia provincial con la nacional, y el intendente de Tigre, Julio Zamora, señaló que separar las fechas sería inconveniente si Kicillof termina como candidato presidencial.

Los intendentes quieren silla

En el universo municipal no hay una postura uniforme. Una versión de la discusión señala que los jefes comunales todavía no presionan por una fecha y priorizan evitar la fragmentación. Otra registra pedidos de intendentes axelistas para repetir la experiencia de 2025 y capitalizar el malestar social con la economía, sobre todo en el conurbano.

La Liga de Intendentes Peronistas busca terciar en esa pulseada. Su vocero, el intendente de Pilar Federico Achával, defendió una salida pragmática: elección concurrente si el peronismo construye una alternativa nacional competitiva; separación si hace falta fortalecer los gobiernos locales y provinciales.

El espacio reúne, entre otros, a Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Gustavo Menéndez, de Merlo; Marisa Fassi, de Cañuelas; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; y Juan de Jesús, del Partido de La Costa.

Liga de Intendentes.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, sostuvo por su parte que la experiencia de 2025 “salió muy bien” para los municipios. La pretensión de la Liga excede el cronograma: “Queremos que un intendente sea el próximo gobernador o gobernadora”.

La discusión se cruza con las reelecciones. Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario acordaron impulsar en el Senado el proyecto de Ayelén Durán, legisladora del Movimiento Derecho al Futuro, para habilitar nuevas postulaciones municipales.

El expediente pasaría por la Comisión de Legislación General que preside Germán Lago. Mientras tanto, el axelismo prepara recorridas de Julio Alak, Jorge Ferraresi, Carlos Bianco y Gabriel Katopodis; en el cristinismo aparece Máximo Kirchner como eventual aspirante a la Gobernación.

El Congreso tiene la primera palabra

El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, venía trabajando con gobernadores dialoguistas para eliminar o suspender las PASO, aunque las diferencias recientes por la Ley de Tierras introdujeron dudas sobre esos acuerdos.

Si Nación las elimina y el peronismo quiere conservarlas en Buenos Aires, deberá aprobar leyes para separarlas del régimen nacional y establecer su funcionamiento provincial. Salvo los libertarios, buena parte de la oposición acompaña su continuidad; la Coalición Cívica propone que sean optativas y solo para fuerzas con más de una candidatura.

Entrevista a Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados (BA).

La oposición también quiere limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. El diputado Juan José Esper propone separar obligatoriamente los comicios desde 2027; la senadora radical Nerina Neumann plantea votar cargos provinciales y municipales el segundo domingo de septiembre; Matías Civale impulsa fechas propias y un tribunal electoral de alzada; el senador nacional Maximiliano Abad promueve la boleta única, y el diputado Andrés De Leo, primarias optativas.

La Junta Electoral pidió ampliar plazos y Leandro Luppi, secretario electoral del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, advirtió que una jornada simultánea con sistemas y categorías diferentes “puede ser complicada”.

En la Gobernación ubican la resolución política hacia marzo de 2027. Hasta entonces, Kicillof seguirá hablando con Massa, los intendentes pedirán lugar en la sucesión y cada sector hará su propia construcción. La frase que ordena hoy el almanaque salió del Ejecutivo bonaerense: “Si hay PASO no hay chance de desdoblar”.