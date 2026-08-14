El Frente Renovador que lidera Sergio Massa realiza este viernes una cumbre regional en la ciudad de La Rioja, con dirigentes de seis provincias y la mirada puesta en el proceso de reorganización del peronismo rumbo a las elecciones de 2027. El encuentro tendrá como cierre político un almuerzo de la comitiva massista con el gobernador riojano Ricardo Quintela, uno de los dirigentes que viene promoviendo la articulación entre distintos sectores del PJ.

El denominado Encuentro Regional del Frente Renovador comenzará a las 10.30 en el hotel Avant, en el centro de la capital provincial. La organización está encabezada por el diputado nacional Ismael Bordagaray, referente del massismo riojano y uno de los dirigentes que impulsa un acercamiento entre Massa y Quintela.

La convocatoria reúne a representantes de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Entre los nombres previstos aparecen la diputada nacional Sabrina Selva y José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de Producción y referente económico del Frente Renovador. También se aguarda la eventual participación de Sebastián Galmarini.

Las delegaciones provinciales incluyen, entre otros, a Franco Aranda, de San Juan; Gabriela Lízana, de Mendoza; Verónica Lacher y Pablo Mirolo, de Santiago del Estero; Tania Kyshakevych, de Córdoba; y Marcelo Cordero, de Catamarca.

Producción, trabajo y federalismo, con la mirada puesta en 2027

Los ejes formales de la cumbre serán la producción, el trabajo, el desarrollo y el federalismo. Sin embargo, el encuentro también se desarrolla en medio de las conversaciones internas del peronismo para construir una alternativa común frente al gobierno de Javier Milei de cara a 2027.

“La Rioja no sólo será la sede de un encuentro. Puede ser el kilómetro 0 de una nueva etapa de unidad del peronismo y de la construcción de la Argentina que viene”, sostuvo Bordagaray al anticipar el sentido político de la jornada.

La elección de La Rioja como escenario también forma parte de ese movimiento. Quintela viene promoviendo contactos entre distintas vertientes del justicialismo y el pasado 1 de agosto encabezó un homenaje a monseñor Enrique Angelelli donde coincidieron referentes del massismo y del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Durante aquella actividad, el mandatario riojano también mantuvo un encuentro con Máximo Kirchner y posteriormente volvió a convocar a los distintos sectores a avanzar en un esquema de unidad.

La posibilidad de una fórmula Massa-Quintela

En ese escenario, Bordagaray puso sobre la mesa una posibilidad que agrega un componente electoral al encuentro riojano. El diputado nacional planteó públicamente que le “encantaría una fórmula encabezada por Massa y Quintela”.

La expresión no implica una candidatura confirmada ni un acuerdo cerrado entre ambos dirigentes, pero expone una de las alternativas que empiezan a circular mientras el peronismo discute cómo ordenar liderazgos y construir una propuesta nacional para 2027.

El propio Massa viene manteniendo contactos con mandatarios provinciales y dirigentes de diferentes sectores. En los últimos días tuvo participación en conversaciones con gobernadores como Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Hugo Passalacqua, de Misiones, en medio de las negociaciones legislativas en el Congreso.

El almuerzo con Quintela, la foto política después de la cumbre

Una vez finalizado el encuentro regional, la delegación del Frente Renovador se trasladará a la residencia oficial del gobernador para compartir un almuerzo con Quintela.

Esa reunión aparece como uno de los momentos políticos centrales de la jornada por el vínculo que ambos espacios buscan fortalecer y por el rol que el mandatario riojano intenta asumir como articulador entre sectores del justicialismo.

Quintela ya había intentado disputar la conducción nacional del Partido Justicialista en 2024, aunque su candidatura fue impugnada por falta de avales y Cristina Fernández de Kirchner quedó al frente del partido.

Ahora, con el calendario de 2027 cada vez más presente en las discusiones internas, La Rioja vuelve a convertirse en escenario de conversaciones entre distintas terminales del peronismo. La cumbre del Frente Renovador y el posterior encuentro con Quintela suman un nuevo capítulo a ese proceso, todavía sin candidaturas formalizadas ni una fórmula definida.