Axel Kicillof expande el MDF en CABA: gremios, territorio y programa para 2027

Kicillof expande el MDF en CABA.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) dio otro paso en su armado en la Ciudad de Buenos Aires. En un plenario realizado en el Centro Cultural Morán, en Agronomía, el espacio referenciado en Axel Kicillof incorporó agrupaciones políticas, movimientos sociales, gremios, organismos de derechos humanos y jubilados a su mesa porteña. Aunque la consigna fue “Axel 2027”, el gobernador bonaerense no lanzó su candidatura presidencial y su entorno sostiene que 2026 es un año de construcción.

La escena prolongó el lanzamiento del 19 de marzo en el Teatro Picadero, donde Kicillof habló ante unas 150 organizaciones y pidió levantar “un movimiento fuerte”. Berenice Iañez aseguró entonces que el trabajo en CABA llevaba un año y medio. El nuevo objetivo es militar en las comunas, elaborar un “diagnóstico exhaustivo” económico y social y fijar una hoja de ruta compartida.

El movimiento también interviene en la discusión del peronismo de la Ciudad, donde Mariano Recalde y Leandro Santoro mantienen referencias propias y los sectores ligados a Máximo Kirchner conservan estructura.

La reunión de Kicillof con Kirchner, Sergio Massa, gobernadores y jefes parlamentarios en el hotel Emperador dejó un entendimiento para defender las PASO, pero no alteró, según fuentes de su entorno, la decisión de que cada sector desarrolle su armado antes de negociar en 2027. En paralelo, Andrés Larroque y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reunieron organizaciones con despliegue nacional para extender el MDF.

Una mesa de catorce organizaciones

Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, referente de Kilómetro Cero y principal articulador del MDF porteño, abrió el plenario. La mesa quedó integrada por La Patria es el Otro, con la legisladora Iañez y Victoria Montenegro; Patria y Futuro, con Flavio Turné y Martín Ogando; y Kilómetro Cero, con Santiago Falasca y Soledad Martínez.

También se incorporaron el Movimiento Evita, representado por Jonathan Thea y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; Barrios de Pie, con Lucía Bianchi y Laura Velasco; Militancia Popular, con Juan Pablo O’Dezaille y Leo Militello; 20 de Noviembre, con Mariano Luongo y Carlos López; y Movimiento Octubres, con Juan Granda.

MDF CABA.

Completaron la nómina Pedro Gallardo, de Peronismo por la Soberanía; Tony Machioli, de Corriente Futuro Federal; Diego Murrone, de Proyecto Comunidad; Sebastián Ciatti, del CEIyT; Jorge Rivas, de Unidad Socialista; y Rafa Klejzer, de MP La Dignidad.

El anclaje gremial y social

La novedad fue el peso sindical. Se sumaron Mariano Denegris, secretario de Enlace Territorial de la CTA de los Trabajadores Capital; Federico Enciso, por la CTA Autónoma; Agustina Panissa, secretaria general adjunta de ATE Capital; y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la UEJN y responsable de Derechos Humanos de la CGT.

La representación se completó con Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN y señalada además como secretaria de Géneros de la CGT; Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA; Clara Chevallier, secretaria general de CONADU; Virginia Bouvet, secretaria de Organización de Metrodelegados; Monona Gutiérrez, secretaria general de UTE; y Pablo Blanco, titular del Sindicato del Gas y Afines.

Carmen Arias y Demetrio Iramain participaron por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y Arturo Fernández lo hizo por el Movimiento de Jubilados.

Esa presencia acercó al MDF reclamos contra la reforma laboral, la pérdida de empleo y salario y el deterioro de las condiciones de vida.

Un programa porteño y la carrera presidencial

La pata programática corre por cuenta de “USINA, para una ciudad que produce”, el observatorio de Kilómetro Cero. Trabaja sobre entramado productivo; ciencia, tecnología e innovación; y mercados y relaciones de consumo.

Costa sostiene que CABA, pese a ser el segundo polo industrial del país y concentrar el principal entramado universitario y científico, carece de un plan productivo porque, según cuestiona el espacio, las administraciones del PRO privilegiaron los negocios inmobiliario y financiero.

MDF CABA.

La discusión ya tiene proyectos concretos. Iañez impulsa nuevas escuelas técnicas financiadas con una porción de Ingresos Brutos del sector manufacturero; afirmó que la iniciativa procura sostener la formación de más de 600.000 estudiantes de centros profesionales e institutos terciarios no universitarios. La legisladora también describió un cuadro social con más personas en situación de calle y problemas de salud mental.

El despliegue sucede mientras La Libertad Avanza inauguró en avenida Caseros una sede para su armado bonaerense, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al titular partidario provincial Sebastián Pareja y el presidente de Diputados, Martín Menem. La actividad siguió a una reunión en Casa Rosada convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el secretario general partidario, Fernando de Andreis; y Eduardo “Lule” Menem.

En ese tablero, el MDF intenta proyectar desde CABA una alternativa frente al gobierno de Javier Milei y la gestión de Jorge Macri. Iañez no dejó margen sobre la candidatura que promueve su sector: “Nosotros queremos que sea Axel presidente”.