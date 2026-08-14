“La gente no puede más”: el peronismo bonaerense carga contra Milei por los tarifazos y las deudas

Vecinos de La Costa lograron una mesa de trabajo tras denunciar facturas millonarias de EDEA.

“La gente no puede más”. Con esa frase, el peronismo bonaerense convirtió el conflicto por las facturas de EDEA en una acusación directa contra el programa económico del presidente Javier Milei. Desde el Senado provincial vincularon los aumentos de la electricidad con la caída de los salarios y las jubilaciones y con el endeudamiento al que recurren miles de hogares para cubrir alimentos y servicios.

La ofensiva fue encabezada por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta, quien afirmó que durante la gestión libertaria la factura de la distribuidora aumentó más de 600%, mientras las jubilaciones perdieron 12% de poder adquisitivo y el salario de los trabajadores registrados retrocedió 8,7%. Los porcentajes forman parte de su planteo político y deben mantenerse bajo atribución, ya que la publicación no incluyó la serie técnica utilizada para calcularlos.

El reclamo encontró una imagen concreta en el Partido de La Costa. Vecinos, comerciantes y prestadores turísticos salieron a la calle después de recibir boletas de cientos de miles de pesos y denunciar casos que superaron el millón. La marcha recorrió este jueves Mar del Tuyú y terminó frente a la Municipalidad, donde diez representantes fueron recibidos por funcionarios locales.

La movilización consiguió una primera respuesta: el municipio ofreció sus equipos técnicos para trabajar con el grupo jurídico que acompaña a los usuarios y convocó una reunión operativa para este viernes a las 10. Los vecinos también comunicaron que los cortes quedarían suspendidos mientras se analiza una solución, sin el límite de 15 días ofrecido inicialmente por EDEA. La tregua todavía necesita una instrumentación formal de la distribuidora o del organismo regulador.

Esto está pasando en el partido de La Costa ahora.



La gente no puede más. No alcanza la plata y miles de familias se endeudan para comer y pagar los servicios.



Mientras tanto, los “dueños de la luz”, acostumbrados a ganar siempre, con Milei ganan todavía más. Y después quieren… pic.twitter.com/AhldudVbVB — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 12, 2026

“En la Argentina de Milei. La factura de luz (EDEA) aumentó más de 600%. Las jubilaciones perdieron 12% de poder adquisitivo. El salario de los trabajadores registrados cayó 8,7%”, sostuvo Raverta.

La senadora rechazó que el conflicto pueda explicarse únicamente por el consumo de cada hogar. “No alcanza la plata y miles de familias se endeudan para comer y pagar los servicios”, advirtió. Luego apuntó contra las compañías del sector: “Mientras tanto, los ‘dueños de la luz’, acostumbrados a ganar siempre, con Milei ganan todavía más”.

El crecimiento del endeudamiento familiar y la falta de avance de más de treinta proyectos de alivio en el Congreso aporta contexto a esa acusación. La electricidad se suma a compromisos previos por alimentos, alquileres, créditos y otros servicios, lo que reduce el margen para absorber nuevas subas.

“No hay que ser experto en economía, hay que tener coraje para ponerle límites al poder económico”, sostuvo la legisladora. Con esa definición, el peronismo desplazó la discusión desde el cálculo técnico de la tarifa hacia la decisión política sobre quién absorbe el costo de la energía.

La ofensiva contra Milei incluyó una advertencia hacia la propia administración bonaerense. “La Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires no puede hacerse la distraída y autorizar aumentos para quedar bien con los ‘dueños de la luz’. Estas tarifas son impagables y deben revisarse de inmediato”, expresó Raverta.

El precio mayorista y la poda de subsidios se definen en el ámbito nacional, pero los cuadros tarifarios de la distribuidora son aprobados por la cartera bonaerense y el control de la concesión corresponde al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA).

La protesta que llevó las facturas hasta el municipio

La movilización reunió a vecinos, comerciantes y prestadores turísticos afectados por las últimas liquidaciones. El recorrido terminó frente al Palacio Municipal, donde una delegación ingresó para reunirse con funcionarios locales.

El encuentro modificó el escenario inmediato. Hasta ese momento, los reclamos se concentraban frente a las oficinas de EDEA en distintas localidades del distrito, con pedidos de refacturación, revisión de medidores y suspensión de cortes. La mesa municipal agrega ahora una instancia política y técnica que puede centralizar expedientes y darles mayor peso frente a la empresa y los organismos provinciales.

El reclamo había escalado en Santa Teresita y San Clemente del Tuyú, donde los usuarios exhibieron boletas de entre $500.000 y $800.000 y denunciaron casos superiores al millón. Uno de los manifestantes relató que recibió una liquidación de $1,5 millones, después de haber pagado cerca de $600.000 en el período anterior.

Esos montos corresponden a casos expuestos por los vecinos y no constituyen un promedio tarifario del distrito. Para determinar si existen errores de lectura, consumos acumulados, cambios de categoría, quita de subsidios o saltos reales en la demanda, será necesario revisar cada factura y compararla con el medidor y los períodos anteriores.

Quién define cada parte de la factura

La boleta eléctrica combina componentes y decisiones de distintas jurisdicciones. La Nación incide sobre el precio mayorista de la energía, el transporte y el régimen de subsidios. La Provincia incorpora esos costos al cuadro tarifario y define el Valor Agregado de Distribución (VAD), que remunera la operación, el mantenimiento y las inversiones de las concesionarias bajo su jurisdicción.

EDEA presta el servicio en la región atlántica dentro del marco regulatorio bonaerense. Los cuadros vigentes fueron aprobados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. OCEBA publica las tarifas, recibe reclamos y controla el cumplimiento de las obligaciones de las distribuidoras.

La actualización más reciente disponible en el organismo corresponde a la Resolución 489/2026, con valores aplicables a consumos desde el 1° de junio. Durante 2026 hubo modificaciones anteriores mediante las resoluciones 64, 102, 222 y 399, en paralelo con el pasaje al régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados.

La actualización de junio llevó aumentos residenciales estimados entre 6% y 14%, según la categoría y el nivel de ayuda recibido. Ese ajuste no explica por sí solo saltos individuales de cientos de miles de pesos: allí pueden intervenir mayor consumo, pérdida o modificación del subsidio, cambio de categoría, lectura acumulada o errores que deben ser analizados caso por caso.

Zona Fría, el otro frente que inquieta a la Costa

El conflicto eléctrico coincide con la pelea por el régimen nacional de Zona Fría, que aplica descuentos sobre las facturas de gas. El Gobierno de Milei impulsa reducir la ampliación aprobada en 2021, mediante la cual se incorporaron 94 municipios bonaerenses.

La resistencia al recorte del beneficio se extendió por el interior y la Costa Atlántica. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero encontró dificultades en el Senado por la falta de votos y la presión de legisladores e intendentes de las provincias afectadas.

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, resumió a GRUPOLAPROVINCIA.COM esa posición al advertir que la calefacción “no es un lujo, es una necesidad”. Su distrito comparte con La Costa la combinación de bajas temperaturas, actividad turística y fuerte impacto estacional de las tarifas.