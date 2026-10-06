La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a confrontar con el Gobierno nacional y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación de la actividad productiva y el empleo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la central obrera definió el escenario como un “modelo de persianas bajas” y sostuvo que las decisiones económicas adoptadas desde diciembre de 2023 impactaron sobre empresas, fábricas y puestos de trabajo.

El planteo se conoció en la previa de una nueva movilización de la CGT vinculada con la defensa de la industria nacional, mientras la conducción sindical mantiene abiertas sus críticas al programa económico y sigue evaluando los próximos pasos de su plan de acción.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la CGT prepara dos movilizaciones durante octubre y mantiene en suspenso la posibilidad de avanzar con un nuevo paro general. La primera convocatoria será este jueves 8 en defensa de la actividad productiva.

Los números que utilizó la CGT para cuestionar al Gobierno

La central obrera sostuvo que desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026 desaparecieron 31.342 empresas empleadoras y se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados en todo el país.

Dentro de ese escenario, la CGT puso especialmente el foco en la industria manufacturera. Según los datos difundidos por la organización, el sector perdió 88.496 empleos registrados, una caída del 7,4% durante el período analizado.

La central también señaló que solo durante junio la industria manufacturera registró 138 empresas menos y afirmó que la industria pyme acumula ocho meses consecutivos de retroceso.

Parte de esos indicadores vienen mostrando un deterioro en distintos sectores industriales. En una nota reciente, GrupoLaProvincia.com informó que la industria textil acumuló una caída del 22,6% durante los primeros siete meses de 2026 y perdió más de 28 mil empleos desde diciembre de 2023.

“Las fábricas trabajan a media máquina”

Otro de los ejes del mensaje de la CGT fue la utilización de la capacidad instalada.

La organización remarcó que la industria funcionó con apenas el 58,2% de su capacidad productiva, lo que implica que más de cuatro de cada diez partes de la estructura disponible permanecieron sin utilizar.

A partir de esos datos, la conducción sindical vinculó la caída industrial con el ajuste fiscal, la apertura de importaciones y las dificultades de acceso al crédito.

En su pronunciamiento, la CGT afirmó que la situación no responde a un fenómeno aislado sino, según su interpretación, a decisiones deliberadas de política económica.

“Cada persiana que se cierra es una decisión política que destruye el consumo y el empleo”, sostuvo la central obrera.

La organización también cuestionó que mientras el Gobierno destaca el resultado fiscal, la actividad productiva atraviesa problemas en distintos rubros.

La CGT vuelve a movilizarse

El pronunciamiento se produce antes de una nueva movilización convocada para este jueves 8 de octubre.

La CGT se concentrará desde las 15 en Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria, con una consigna centrada en la defensa de la producción y el empleo.

La agenda sindical continuará una semana después, cuando la central participe de la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.

Por ahora, la conducción cegetista no confirmó una nueva huelga general. Sin embargo, mantiene abierta esa posibilidad mientras sostiene el reclamo por el deterioro del empleo, la caída de la actividad fabril y la situación de distintos sectores productivos.

El mensaje contra Milei y Caputo agrega así presión política en la previa de las movilizaciones y vuelve a instalar a la industria y al empleo como dos de los principales ejes del conflicto entre la CGT y el Gobierno.