Una nueva lectura de la encuesta nacional del Monitor Socio-Político de septiembre, elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA-UBA), expone una marcada brecha entre hombres y mujeres tanto en la evaluación del Gobierno de Javier Milei como en las preferencias electorales de cara a 2027.

El punto de partida es un dato ya significativo: el 58% de los consultados afirma que prefiere un cambio de gobierno en las próximas elecciones presidenciales, mientras que el 42% se inclina por la continuidad. Sin embargo, cuando ese resultado se desagrega por género aparece una diferencia de 21 puntos.

Entre las mujeres, el 68% se inclina por un cambio y el 32% prefiere la continuidad. Entre los varones ocurre un escenario mucho más equilibrado: el 47% quiere un recambio y el 53% opta por la continuidad de la actual administración.

La diferencia no se limita a la mirada electoral. También atraviesa las evaluaciones sobre la economía, la situación política y el escenario social del país.

La economía muestra una de las mayores diferencias

Entre los hombres, el 35% tiene una valoración positiva de la situación económica y el 47% una evaluación negativa.

Entre las mujeres, en cambio, la mirada favorable desciende al 21%, mientras que la negativa alcanza el 61%. Además, el 48% de las mujeres califica la gestión libertaria como “muy mala”.

La brecha vuelve a observarse cuando la encuesta pregunta cómo evolucionó la economía durante el último año. Entre los varones hay prácticamente un empate: el 45% considera que mejoró y el 46% entiende que empeoró.

En el segmento femenino, la diferencia es mucho más amplia. Solo el 27% cree que la situación mejoró, frente a un 66% que sostiene que empeoró.

Las expectativas hacia los próximos doce meses también siguen caminos distintos. Entre los hombres, el 47% espera una mejora, al menos parcial. Entre las mujeres, el 59% considera que la situación estará peor.

Política y situación social: la brecha vuelve a aparecer

La evaluación de la situación política mantiene la misma tendencia. El 63% de las mujeres tiene una percepción negativa, frente al 51% de los varones.

El escenario social registra los indicadores desfavorables más altos del relevamiento. Sobre el total de la muestra, el 58% lo evalúa negativamente y apenas el 19% de forma positiva.

Al observar la distribución por género, el rechazo alcanza al 51% entre los hombres y asciende al 64% entre las mujeres.

Los resultados muestran así que la diferencia entre ambos grupos no aparece únicamente cuando se pregunta por las elecciones de 2027, sino que también se replica en la evaluación de las principales dimensiones de la situación nacional.

Qué eligen quienes quieren un cambio

El relevamiento incorpora otro dato que modifica la lectura del escenario electoral: preguntó a quienes prefieren un cambio de gobierno qué alternativa elegirían en 2027.

Tomados en conjunto, el peronismo y el kirchnerismo concentran el 66% de las preferencias dentro de ese universo. Pero al separar nuevamente las respuestas entre hombres y mujeres aparece un contraste.

Entre los varones que quieren un recambio, el 43% se inclina por un gobierno peronista no kirchnerista, mientras que el 26% prefiere un nuevo gobierno kirchnerista.

Entre las mujeres, el orden se invierte: el 35% opta por un nuevo gobierno kirchnerista y el 29% elige una alternativa peronista no kirchnerista.

La diferencia introduce un matiz dentro del mismo electorado que pide un cambio: hombres y mujeres no solamente muestran distintos niveles de rechazo o continuidad respecto del oficialismo, sino que también distribuyen de manera diferente sus preferencias entre las alternativas peronistas.

Por fuera de esos espacios, el 25% de los hombres y el 28% de las mujeres que buscan un recambio eligen la categoría “otro”. El PRO o macrismo reúne un 5% entre los varones y un 7% entre las mujeres.

Una fotografía tomada más de un año antes de las elecciones

El Monitor Socio-Político fue realizado entre el 15 y el 23 de septiembre sobre 3.031 personas mayores de 18 años de todo el país mediante encuestas online geolocalizadas.

La ficha técnica informa un margen de error de ±1,8% y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue ponderada por género, edad, educación, región de residencia y voto en el balotaje presidencial de 2023.

Los números constituyen una fotografía de las opiniones registradas durante el período del trabajo de campo, cuando todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027. La comparación por género, sin embargo, deja expuestas diferencias tanto en la percepción de la gestión como en las preferencias declaradas dentro del electorado que actualmente busca un cambio.