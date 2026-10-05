Una nueva encuesta nacional volvió a poner a la situación económica en el centro de las preocupaciones. El relevamiento de las consultoras Alaska y Trespuntozero registró que el 62,7% de los consultados considera que Argentina atraviesa una crisis económica, mientras que el 28,6% respondió que no comparte ese diagnóstico.

La percepción negativa aparece en distintos segmentos de la población, aunque el estudio detectó mayor peso entre las mujeres, los mayores de 50 años y los habitantes del AMBA. La segmentación según el voto presidencial de 2023 también muestra diferencias significativas.

Entre quienes votaron a Javier Milei en aquella elección, el 41,4% considera actualmente que el país atraviesa una crisis económica. Entre los electores de Patricia Bullrich, esa respuesta alcanzó al 34,6%.

Entre quienes ven una crisis, el 82,8% cree que lo peor falta

El estudio avanzó además sobre las expectativas hacia adelante. Entre quienes consideran que Argentina atraviesa una crisis económica, el 82,8% respondió que lo peor todavía está por venir, mientras que solo el 7,9% opinó que la etapa más difícil ya quedó atrás.

Ese dato incorpora una segunda dimensión al diagnóstico: no solo predomina una percepción negativa sobre el presente entre los encuestados, sino también una expectativa desfavorable sobre la evolución de la economía.

La cuestión económica ya había aparecido como una variable central en otros relevamientos recientes. Como informó GrupoLaProvincia.com, una encuesta nacional publicada el 3 de octubre también había registrado una percepción mayoritariamente desfavorable sobre la economía y ubicaba al desempleo y los bajos salarios entre las principales preocupaciones.

Salarios y empleo encabezan los reclamos

Cuando la encuesta preguntó qué debería priorizar el Gobierno en materia económica, la mejora de los ingresos de los trabajadores apareció en primer lugar, con el 23% de las respuestas. Muy cerca se ubicó la creación de puestos de trabajo, con el 22,5%.

En tercer lugar quedó la promoción de la producción y la industria, mencionada por el 16,9% de los consultados. La demanda salarial tuvo mayor peso entre quienes habían votado a Sergio Massa y entre las personas de 30 a 49 años.

El empleo, en cambio, apareció como la principal demanda económica entre los votantes de Milei y Bullrich y tuvo una presencia mayor entre los segmentos más jóvenes. El dato muestra que la preocupación por el trabajo atraviesa también a sectores que acompañaron electoralmente a las fuerzas que luego confluyeron en el oficialismo.

A quiénes responsabilizan por la situación económica

El relevamiento también consultó por la responsabilidad sobre el escenario actual. El 55% señaló al Gobierno de Javier Milei, aunque la respuesta cambia de manera marcada al segmentarla según el voto presidencial de 2023.

Entre quienes habían votado a Massa predominó ampliamente la atribución de responsabilidad a la administración actual. En cambio, los electores de Milei y Bullrich señalaron mayoritariamente a gobiernos anteriores.

También aparecen diferencias demográficas. La responsabilidad atribuida al Gobierno actual fue mayor entre las mujeres, los mayores de 50 años y los habitantes del AMBA. Los hombres, los menores de 40 años y quienes viven en el interior señalaron en mayor proporción a administraciones previas.

Los resultados vuelven así a colocar al bolsillo, los ingresos y el empleo como variables relevantes del escenario político y económico: seis de cada diez encuestados describen la situación actual como una crisis y, dentro de ese grupo, una amplia mayoría todavía no identifica el momento más difícil como parte del pasado.