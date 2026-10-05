Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron este lunes 5 de octubre una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud para abordar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su atención. Tras el encuentro, desde la Iglesia destacaron la apertura de una instancia de diálogo, pero reclamaron que ese acercamiento tenga resultados concretos.

La reunión se realizó en la sede de la cartera sanitaria y estuvo encabezada por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto. Por la Iglesia participaron, entre otros, representantes de la Conferencia Episcopal, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, de la Obra Don Orione y de la recientemente constituida Mesa de Discapacidad.

Al finalizar el encuentro, que se extendió durante cerca de una hora, la coordinadora de la Mesa de Discapacidad, María Baya Casal, valoró la convocatoria y la posibilidad de iniciar una instancia de intercambio con las autoridades. Sin embargo, advirtió que el encuentro constituye apenas un primer paso y sostuvo que los gestos “no alcanzan” si no se traducen “en realidades”.

Los reclamos que la Iglesia llevó al Ministerio de Salud

La delegación presentó un escrito con distintas inquietudes vinculadas con la situación del sector. Según explicó Baya Casal, durante la reunión también se analizaron posibles soluciones y caminos para revisar algunas de las decisiones cuestionadas por las organizaciones vinculadas a la discapacidad.

La representante de la Mesa de Discapacidad señaló que existen “incumplimientos reales” respecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y planteó, entre los puntos pendientes, las actualizaciones de compensaciones correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. También confirmó que el diálogo con las autoridades continuará en nuevos encuentros.

La reunión se produjo mientras sigue abierto el debate legislativo sobre el esquema que regirá para el sector. El oficialismo impulsa en Diputados un proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad, mientras sectores de la oposición plantean extender la emergencia vigente.

La propuesta oficial mantiene la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización, contempla el acceso a cobertura médica, ratifica la universalidad del nomenclador de prestaciones y prevé partidas presupuestarias para sostener el sistema.

La visita de León XIV también atraviesa el escenario

El encuentro se realizó a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las actividades programadas se encuentra una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad.

Baya Casal aseguró que la llegada del Pontífice no formó parte de la conversación con el Gobierno, aunque consideró que su visita pudo haber contribuido a acelerar la convocatoria de las autoridades.

La cuestión social ya aparece como uno de los ejes de la previa del viaje papal. Como informó GrupoLaProvincia.com, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, describió días atrás el escenario que encontrará León XIV en el país y habló de una Argentina “herida” y atravesada por dificultades sociales. La nota fue publicada el 2 de octubre.

Con la primera reunión concluida, Iglesia y Gobierno dejaron abierto un canal de diálogo sobre discapacidad. Desde la Mesa de Discapacidad señalaron que el próximo paso será avanzar sobre las respuestas concretas a los planteos presentados y sostener las conversaciones con las autoridades sanitarias.