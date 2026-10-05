La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo para el martes 6 de octubre, desde las 12, con el objetivo de movilizarse al Palacio de Justicia de la Nación en rechazo al fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras.

La notificación presentada por el Consejo Directivo Nacional ante la Secretaría de Trabajo precisa que la medida comprende a la Administración Pública Nacional central, ministerios y secretarías de Estado, organismos desconcentrados y descentralizados, entes del sector público y empresas y sociedades del Estado.

El destino de la movilización será la sede judicial ubicada en Talcahuano 550, en la Ciudad de Buenos Aires. ATE fundamentó la convocatoria en la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la extranjerización de las tierras.

Qué dispuso ATE y qué cuestionó Aguiar

El documento, fechado el 2 de octubre y firmado por Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, formaliza un cese de tareas a partir del mediodía para facilitar la participación en la protesta.

Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y sostuvo que su decisión vulnera la voluntad popular. “Les tenemos que poner un límite”, afirmó.

La convocatoria se suma a la movilización anunciada por la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía tampoco”. Ambas centrales rechazaron la decisión judicial y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a participar de la protesta del 6 de octubre.

El alcance del fallo que motivó la protesta

La controversia gira en torno al artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737. Esa norma establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la Corte aclaró que su sentencia se concentró en la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar la acción y no resolvió la constitucionalidad de la derogación.

El tribunal revocó el pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata y dejó nuevamente operativo el artículo cuestionado. También señaló que otros planteos judiciales y medidas cautelares pueden continuar ante los tribunales competentes.

ATE trasladará su rechazo a esa decisión a una jornada de protesta que comenzará con el retiro de los lugares de trabajo al mediodía del martes.