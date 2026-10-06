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El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entrará este jueves en una instancia decisiva, cuando el Gobierno abra las ofertas económicas de los dos consorcios que superaron la evaluación técnica y continúan en carrera por el 90% del paquete accionario de la empresa.

La apertura fue fijada para el jueves 8 de octubre a las 10 y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Los grupos seleccionados son, por un lado, el integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A. Por el otro, avanzó la propuesta conformada por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.

Ambos oferentes habían presentado sus propuestas técnicas el 15 de septiembre. Luego de analizar la documentación y sin que se registraran impugnaciones al dictamen de preselección, la Comisión de Evaluación recomendó que los dos grupos accedieran a la segunda etapa de la licitación.

Qué se define este jueves

La licitación se desarrolla mediante un procedimiento de etapa múltiple y sin precio base. Superada la evaluación de los requisitos técnicos, legales, económicos y financieros, ahora llegará el turno de conocer las propuestas monetarias.

El objetivo del proceso es transferir a un operador estratégico la totalidad de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social de AySA. El 10% restante continúa en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El Ejecutivo busca recaudar alrededor de US$500 millones con la operación, de acuerdo con las estimaciones difundidas durante el proceso de privatización.

AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense y alcanza a cerca de 14 millones de habitantes.

Cómo será el esquema de privatización

El esquema aprobado por el Gobierno contempla la privatización total de la participación estatal. La normativa habilitó la venta a un operador estratégico de las acciones en poder del Estado y forma parte del proceso iniciado luego de que AySA fuera declarada sujeta a privatización en la Ley Bases.

El contrato de concesión establece un plazo de 30 años, con posibilidad de una extensión de hasta una década adicional. Además, el futuro operador deberá cumplir un plan de inversiones para el período 2027-2031.

Según la información oficial difundida durante la primera etapa, ese programa contempla inversiones por más de US$2.000 millones durante cinco años y fija metas de expansión de la cobertura de agua potable y cloacas.

Para 2031, las metas establecidas son alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el plazo inicial de 30 años, esos porcentajes deberán llegar como mínimo al 90% y 75%, respectivamente.

La apertura de las ofertas de este jueves permitirá conocer el componente económico de las dos propuestas que permanecen en competencia y marcará el próximo paso para definir quién asumirá el control y la operación de una de las principales empresas de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires.