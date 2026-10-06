Territorio, PJ y Gobernación: Mariel Fernández suma músculo político en plena discusión por 2027

La intendenta de Moreno encabezará en San Vicente un congreso que reunirá a más de mil mujeres de distintos puntos de la Provincia y contará con la presencia de Axel Kicillof.

Más de mil mujeres, representantes de distintos municipios y una apertura a cargo de Axel Kicillof formarán parte de una convocatoria que se cruza con otra discusión que ya atraviesa al peronismo bonaerense: quién sucederá al gobernador en 2027.

El Congreso de Mujeres del PJ bonaerense “Unidas Triunfaremos” se realizará este martes en la Quinta de San Vicente y tendrá como anfitriona a Mariel Fernández, intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista provincial. La jornada incluirá comisiones destinadas a debatir la situación política, económica y social y herramientas de organización territorial y legislativa.

Fernández llega al encuentro con otro dato sobre la mesa: es una de las dirigentes del peronismo que ya manifestó públicamente su intención de disputar la Gobernación. La jefa comunal viene recorriendo municipios, reuniéndose con referentes partidarios, organizaciones sociales, sindicatos y sectores productivos. Integra la Liga de Intendentes Peronistas, espacio que comenzó a reclamar participación directa en las definiciones electorales del año próximo.

Un padrón de 1,15 millones de afiliados

El Congreso tendrá detrás números que explican el peso de la convocatoria dentro de la estructura partidaria. Las mujeres representan aproximadamente el 55% del padrón del PJ bonaerense y son mayoría entre los afiliados en 117 de los 135 municipios. El partido reúne actualmente alrededor de 1,15 millones de afiliados.

A ese universo se agrega la campaña de afiliación digital lanzada durante 2026. Hasta principios de septiembre, el PJ había registrado más de 25.000 preafiliaciones nuevas. Almirante Brown, Escobar, General Pueyrredon, La Matanza, Florencio Varela y La Plata fueron los distritos que concentraron la mayor cantidad de solicitudes.

La incorporación también produjo una diferencia generacional. Según los datos partidarios difundidos por Ámbito, la edad promedio de los afiliados existentes rondaba los 60 años, mientras entre quienes iniciaron el trámite desde junio el promedio bajó a 40 años.

El proceso se apoya en los PJ municipales y en organizaciones gremiales, entre ellas UPCN y regionales de la CGT. También se realizaron actividades específicas de afiliación en Florencio Varela, San Miguel del Monte, La Plata y Pellegrini.

Fernández convocó a la jornada desde su rol partidario y colocó el foco en la participación territorial de las mujeres. El material difundido para promocionar el Congreso sostiene que “nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales” dentro de la construcción política que propone el espacio.

La actividad prevé la participación de dirigentes y militantes provenientes de distintas secciones electorales y estará organizada en mesas de trabajo.

El encuentro también se produce después de que el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio conducido por Kicillof, pusiera en marcha en mayo su propia rama de Mujeres y Diversidades. La convocatoria de San Vicente estará encabezada, en cambio, por la Secretaría de Mujeres del PJ provincial, que conduce Fernández.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno.

Una candidatura sobre la mesa

La intendenta de Moreno viene hablando de su futuro político desde hace meses. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Fernández admitió que trabaja en un proyecto provincial. “Estamos tratando de empezar a trabajar en una propuesta para la Gobernación”, afirmó durante una de sus recorridas.

Su nombre aparece en una nómina que fue ampliándose durante 2026. Dentro del peronismo también fueron mencionados Julio Alak, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Federico Otermín, Federico Achával, Gustavo Menéndez, Fernando Espinoza y Leonardo Nardini, entre otros dirigentes. No todos formalizaron una postulación.

Fernández sí explicitó su voluntad de participar de la discusión. Por eso, su construcción incluyó durante este año una serie de salidas fuera de Moreno. Entre los distritos recorridos aparecen La Matanza, Lomas de Zamora, Pergamino, Esteban Echeverría, Cañuelas, Tres de Febrero, La Plata, Merlo, San Vicente, Ezeiza, San Fernando y General Pueyrredon, entre otros.

En Mar del Plata mantuvo reuniones con representantes empresariales y productivos de la UCIP y con dirigentes sindicales de la CGT regional. Allí se abordaron cuestiones vinculadas con producción, empleo, economía y seguridad.

En La Plata firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, visitó la Biblioteca Central provincial y mantuvo contactos con productores de agricultura familiar en Colonia Urquiza. Durante una visita a La Matanza explicó el sentido de ese despliegue: “Siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación”.

Kicillof, Cristina y Massa

El armado de Fernández mantiene canales con diferentes sectores del justicialismo. La intendenta participa de reuniones con Kicillof a través de la Liga y mantiene vínculos políticos con Cristina Fernández de Kirchner. También participó en septiembre de la cena que Sergio Massa compartió con los integrantes del espacio municipalista en Marina Punta Chica.

Su candidatura se cruza con otro planteo que la Liga comenzó a formular públicamente. Durante el último desembarco del grupo en Bahía Blanca, Federico Achával explicitó la posición: “Buscamos que un intendente sea gobernador o gobernadora”.

El grupo no proclamó un candidato único. Además de Fernández, dentro del espacio aparecen Federico Otermín y Achával entre los dirigentes mencionados para la sucesión, mientras Gustavo Menéndez también hizo pública su intención de competir.

La cantidad de postulantes también vuelve a colocar en discusión el mecanismo mediante el cual el peronismo definirá su fórmula bonaerense. Las PASO nacionales fueron suspendidas para 2025 y el Gobierno nacional impulsa ahora una reforma para eliminarlas, mientras dentro del PJ bonaerense distintos sectores las siguen mencionando como una posible herramienta para ordenar candidaturas si no existe una lista de unidad.