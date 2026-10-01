El peronismo vuelve a discutir quién conduce: candidaturas, territorio y 2027 en el centro de la interna bonaerense

La definición de un exintendente sobre su vínculo con Cristina Fernández volvió a exponer las diferencias dentro del PJ.

La discusión por la conducción del peronismo volvió a cruzar tres debates que el espacio todavía mantiene abiertos: quién ordenará políticamente al justicialismo, cómo se resolverá la candidatura presidencial de 2027 y quién buscará suceder a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Esta vez, el disparador fue Jorge Ferraresi. Durante un encuentro con militantes realizado en Villa Martelli, Vicente López, el dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) habló de su alejamiento del espacio conducido por Cristina Kirchner y reconstruyó públicamente cómo, según su versión, se interrumpió aquel vínculo político.

“Cristina eligió no conducirme a mí. Yo no elegí que ella no me conduzca. No me llamó nunca más”, afirmó el intendente de Avellaneda en uso de licencia, que años atrás ocupó la vicepresidencia del Instituto Patria.

La declaración llegó en medio de una secuencia de pronunciamientos que durante los últimos días volvió a colocar la conducción y las candidaturas en el centro de la agenda interna. Apenas antes, Máximo Kirchner había asegurado que Cristina mantiene la voluntad de presentarse en 2027 si consigue revertir judicialmente la inhabilitación que pesa sobre ella, mientras Kicillof continúa con el despliegue federal del MDF sin haber formalizado hasta ahora una postulación presidencial.

“En Avellaneda ella tiene otro candidato y está bien que así lo tenga”, señaló Ferraresi, en referencia a Emmanuel González Santalla, senador provincial y dirigente de La Cámpora. Luego agregó: “Me encantaría que la compañera tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir a un solo sector”.

“Cristina eligió no conducirme a mí. Yo no elegí que ella no me conduzca. No me llamó nunca más ”, afirmó Jorge Ferraresi.

Cristina 2027: dos posiciones sobre la misma discusión

Las palabras de Ferraresi se produjeron prácticamente en simultáneo con otro movimiento: la decisión del kirchnerismo de volver a instalar públicamente la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner.

El lunes, Máximo Kirchner aseguró que la expresidenta tiene voluntad de competir en las próximas elecciones. “Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas”, afirmó.

La referencia apunta a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para cuestionar la condena en la causa Vialidad. La sentencia incluye una pena de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa busca revertir esa situación por distintas vías.

Máximo llevó además la cuestión directamente al escenario electoral. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, sostuvo, y ratificó que su espacio pretende que la exmandataria vuelva a ocupar un lugar central en la definición presidencial si su situación jurídica lo permite.

Ferraresi expresó una evaluación distinta sobre las posibilidades concretas de esa candidatura. “Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata”, afirmó. Y agregó: “Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata”.

En paralelo, el MDF mantiene en marcha la construcción nacional alrededor de Kicillof. El gobernador todavía no anunció formalmente que será candidato a presidente. Sin embargo, durante el Plenario Federal realizado el 19 de septiembre en Avellaneda cerró su discurso con un mensaje dirigido a quienes dentro de su espacio promueven esa posibilidad: “Cuenten conmigo”. Días después reconoció que había escuchado el planteo y afirmó: “No es que me quiero hacer el tonto con esto”.

Al mismo tiempo, marcó que una postulación debe aparecer al final de un proceso político y no al comienzo. “Las candidaturas son una construcción y tienen que ser un resultado, no un punto de partida”, sostuvo.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno y uno de los principales articuladores del MDF, mantuvo la misma línea pública. Tras aquel encuentro negó que hubiera existido un lanzamiento presidencial explícito y repitió: “No es el año de las candidaturas”. Según explicó, durante 2026 el objetivo del espacio es fortalecer su organización bonaerense y avanzar con su despliegue en otras provincias.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el MDF ya abrió estructuras y contactos fuera de la provincia de Buenos Aires y realizó actividades en distintos puntos del país. El armado combina delegaciones provinciales, vínculos con gobernadores e intendentes y plenarios sectoriales, mientras posterga las definiciones formales para 2027.

Ferraresi ubicó explícitamente a Kicillof dentro de esa sucesión política. Durante su exposición en Vicente López repasó distintos ciclos del radicalismo y el peronismo y afirmó: “Aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dio continuidad. Y hoy va a aparecer Axel y a todo eso le va a dar continuidad”.

La discusión también pasa por el método

La disputa no se limita a los nombres. Otro punto que aparece en las distintas declaraciones es cómo debería resolver el peronismo sus candidaturas si no logra un acuerdo previo.

Sectores del MDF vienen defendiendo la utilización de las PASO. Bianco sostuvo que las primarias continúan siendo una herramienta disponible mientras no exista una modificación legislativa y dirigentes del espacio consideran que podrían utilizarse para ordenar las distintas postulaciones.

La misma posición apareció desde otros sectores. Juan Zabaleta planteó días atrás que deberían existir primarias tanto para Presidente como para gobernador y advirtió: “Si no hay primaria, el peronismo tiene mucho riesgo de implosionar”. El Frente Renovador también viene reclamando mecanismos de competencia en caso de que no haya un candidato de consenso.

Máximo Kirchner, por su parte, reconoció públicamente las diferencias existentes dentro del justicialismo. Durante su entrevista de esta semana distinguió al kirchnerismo, el kicillofismo y otros sectores internos y admitió que mantiene divergencias políticas y personales con Kicillof. Sobre el origen del distanciamiento afirmó: “Nosotros no nos movimos”, y señaló que quien cambió de posición debería explicar los motivos.

La otra carrera: quién sucede a Kicillof

Mientras la candidatura nacional ocupa buena parte de las declaraciones, la provincia tiene su propia discusión abierta.

Kicillof no puede presentarse a una nueva reelección como gobernador y distintos sectores del peronismo ya cuentan con dirigentes que manifestaron aspiraciones o comenzaron recorridas territoriales de cara a 2027.

Dentro del MDF aparecen Gabriel Katopodis, Julio Alak, Fernando Espinoza y el propio Ferraresi entre los nombres que participan de esa conversación. Carlos Bianco también fue mencionado durante el año, aunque públicamente negó estar lanzado y reiteró que las postulaciones se resolverán más adelante.

En la Liga de Intendentes Peronistas también existen dirigentes con aspiraciones provinciales. Mariel Fernández declaró públicamente que quiere ser gobernadora, Gustavo Menéndez manifestó su intención de competir y Federico Otermín, Federico Achával y otros jefes comunales aparecen en las discusiones del espacio, aunque no todos formalizaron una candidatura.

Leonardo Nardini se sumó esta semana con una definición explícita. El intendente de Malvinas Argentinas afirmó: “Estoy decidido a ser candidato a gobernador”. En La Cámpora, Mayra Mendoza continúa entre los nombres mencionados para una eventual competencia provincial.

El Frente Renovador también pretende participar de la definición. Sergio Massa transmitió a los intendentes la fórmula de “unidad y competencia” y dirigentes de su espacio vienen defendiendo las PASO como una alternativa en caso de que no exista un acuerdo entre las distintas corrientes.