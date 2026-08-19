Bevilacqua pidió más autonomía para que los municipios puedan resolver problemas

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, puso en debate la autonomía municipal y sostuvo que avanzar en ese sentido permitiría que los gobiernos locales cuenten con mayores herramientas para responder a las demandas cotidianas de sus comunidades.

En una columna titulada “Autonomía municipal ¿por qué y para qué?”, el jefe comunal planteó que la discusión no debe reducirse a una cuestión jurídica o política, sino que tiene impacto directo sobre la capacidad de los municipios para resolver problemas.

“Cuando hablamos de autonomía municipal, puede sonar a una discusión de abogados o de políticos. Pero en realidad estamos hablando de algo mucho más simple: de quién puede resolver los problemas de nuestros vecinos y con qué herramientas puede hacerlo”, sostuvo.

Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino

El Municipio como primera puerta del Estado

Bevilacqua señaló que, ante una problemática cotidiana, los vecinos recurren en primer lugar al gobierno local.

“Un vecino tiene un problema en su barrio. Va al Municipio porque es el Estado que tiene más cerca. No va a La Plata ni a Buenos Aires: viene a ver al intendente, al delegado o a un funcionario municipal”, explicó.

Para el intendente, esa cercanía genera también una responsabilidad inmediata frente a las demandas de la comunidad.

El inconveniente, según planteó, aparece cuando la respuesta depende de recursos, autorizaciones o decisiones que se encuentran en otros niveles del Estado.

“Tenemos la responsabilidad, pero no todas las herramientas”

Bevilacqua describió una situación en la que los municipios deben responder frente a los vecinos, aunque muchas veces no cuentan con autonomía suficiente para hacerlo.

“El problema aparece cuando el Municipio quiere darle una respuesta, pero para hacerlo necesita que Provincia o Nación manden los fondos, que llegue una autorización o que una decisión se tome en La Plata o en Buenos Aires”, señaló.

Y sintetizó: “Entonces tenemos la responsabilidad frente al vecino, pero muchas veces no tenemos todas las herramientas para resolver”.

Decisiones más cerca de los pueblos

El intendente sostuvo que uno de los objetivos de la autonomía debe ser acercar los lugares de decisión a las comunidades afectadas por esas políticas.

“De eso hablamos cuando hablamos de autonomía municipal: de que muchas decisiones que afectan directamente a nuestros pueblos puedan tomarse más cerca de nuestros pueblos”, expresó.

Desde su perspectiva, el conocimiento directo del territorio puede permitir respuestas más rápidas y ajustadas a las necesidades locales.

Más responsabilidades también requieren recursos

Bevilacqua advirtió que la autonomía no puede consistir únicamente en trasladar competencias desde Provincia o Nación hacia los municipios.

“Porque tampoco alcanza con decir: ‘Bueno, ahora el Municipio se hace cargo’. Si nos dan más responsabilidades pero no nos dan los recursos para cumplirlas, no estamos hablando de verdadera autonomía”, afirmó.

Y agregó: “Estamos trasladando el problema de un escritorio a otro”.

Decisión, herramientas y financiamiento

Para el jefe comunal, una autonomía real debe estar acompañada por tres elementos centrales.

“Autonomía significa poder decidir, tener las herramientas y contar con los recursos para hacerlo”, definió.

De esa manera, planteó que cualquier reforma debe contemplar también la capacidad financiera necesaria para asumir nuevas funciones.

También implica rendir cuentas

Bevilacqua remarcó que una mayor autonomía también supone mayores responsabilidades para las administraciones municipales.

“Y también significa algo muy importante: hacerse responsable de los resultados”, sostuvo.

Según explicó, disponer de mayores facultades locales obliga también a mejorar la administración, transparentar las decisiones y responder por los resultados obtenidos.

“Si tenemos la posibilidad de decidir localmente, después tenemos que administrar bien, rendir cuentas y demostrar que podemos resolver”, afirmó.

“Al vecino le interesa que alguien le resuelva el problema”

El intendente de Villarino insistió en que la discusión institucional debe traducirse en soluciones concretas.

“Porque al vecino, en definitiva, no le interesa qué nivel del Estado tenía la competencia ni dónde estaba el expediente. Al vecino le interesa que alguien le resuelva el problema”, expresó.

En ese sentido, consideró que la cercanía territorial puede ser una ventaja para encontrar respuestas.

“Nosotros creemos que muchas veces quien está más cerca del problema es también quien mejor conoce la realidad y puede encontrar una respuesta más rápida”, señaló.

“No es pedir más poder para los intendentes”

Bevilacqua rechazó que su planteo pueda interpretarse como una búsqueda de mayor poder político para los jefes comunales.

“Por eso la autonomía municipal no es pedir más poder para los intendentes. Es pedir más capacidad para resolverles la vida a los vecinos”, afirmó.

El intendente resumió su propuesta en la necesidad de que las decisiones se adopten cerca de los problemas, que los recursos acompañen las nuevas responsabilidades y que cada Municipio responda por la manera en que administra.

“Para nosotros, la autonomía municipal significa algo muy sencillo: estar cerca, poder decidir y tener con qué resolver”, concluyó.