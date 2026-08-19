Nardini: “La educación es el camino para generar conocimiento y desarrollo"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, participó de la 30ª Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología y puso el foco en el rol que, a su entender, debe tener el Estado para sostener y ampliar este tipo de espacios.

La actividad se realizó en el Instituto Asamblea Cristiana de Los Polvorines y reunió a más de 3.000 estudiantes de la Región 9, integrada por Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz y Moreno.

Durante la jornada, se presentaron más de 258 proyectos de investigación y creación elaborados por estudiantes de escuelas primarias y secundarias, tanto de gestión pública como privada.

Nardini educación

“La educación es el camino”

Nardini destacó el valor de la educación como herramienta de transformación social y desarrollo.

“La educación es el camino para generar conocimiento y desarrollo en nuestra sociedad”, afirmó.

El jefe comunal también remarcó que acompañar este tipo de encuentros implica reconocer el trabajo cotidiano de estudiantes y docentes.

“Acompañar estas ferias es respaldar el esfuerzo de nuestros estudiantes y docentes, y reafirmar que tanto el Municipio como la Provincia debe sostener y ampliar estos espacios de participación”, sostuvo.

Más de 3.000 estudiantes y 258 proyectos

La feria convocó a comunidades educativas de los cuatro municipios que forman parte de la Región 9.

En total, participaron más de 3.000 estudiantes acompañados por sus docentes.

Los alumnos presentaron más de 258 proyectos vinculados con distintas áreas de investigación, ciencia, tecnología, arte y creación.

Una propuesta del Programa ACTE

La jornada se desarrolló en el marco del Programa Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se despliega en todo el territorio bonaerense y contempla distintas instancias de participación: escolar, regional y provincial.

Cada etapa busca generar espacios de intercambio, producción colectiva y socialización del conocimiento.

Más de 231.000 estudiantes en toda la Provincia

Durante este año, el Programa ACTE desarrolló 25 ferias regionales en la provincia de Buenos Aires.

Según los datos difundidos, participaron más de 231.000 estudiantes y 18.404 docentes.

En conjunto, se elaboraron más de 12.840 proyectos.

La instancia provincial tendrá lugar durante septiembre.

“La diversidad bonaerense se expresa en cada encuentro”

Al finalizar la recorrida, Nardini volvió a destacar el carácter regional de estas experiencias.

“La importancia de que cada región pueda desarrollar estas iniciativas desde su propio contexto es lo que enriquece a la educación y, por ello, el desarrollo de cada lugar de la provincia”, expresó.

Para el intendente, la diversidad territorial permite que los estudiantes trabajen a partir de las problemáticas y realidades de sus propias comunidades.

“La diversidad bonaerense se expresa en cada encuentro y es allí donde nuestros estudiantes encuentran la oportunidad de investigar, crear y compartir desde sus realidades”, señaló.

Educación, participación y desarrollo

La feria volvió a poner en contacto a estudiantes, docentes y comunidades educativas de cuatro municipios del noroeste del conurbano.

Desde la mirada de Nardini, estos espacios no solo permiten exhibir proyectos, sino que también fortalecen las trayectorias educativas y generan herramientas para el desarrollo de cada territorio.

El intendente insistió en que el acompañamiento estatal debe continuar tanto desde el Municipio como desde la Provincia para garantizar la continuidad y expansión de estas experiencias.