Gray pidió a Kicillof que ABSA participe de la licitación por AySA

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador Axel Kicillof que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación abierta por el Gobierno nacional para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El proceso de privatización fue lanzado por el Ejecutivo nacional mediante una licitación pública nacional e internacional para transferir a un operador estratégico el 90% de las acciones actualmente en manos del Estado.

Frente a ese escenario, Gray manifestó su preocupación por el futuro de las inversiones destinadas a extender las redes de agua potable y cloacas en el conurbano.

“Me preocupa que no se realicen las obras necesarias”

El intendente puso el foco en los sectores que todavía no cuentan con cobertura completa de ambos servicios.

“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional”, expresó.

Gray remarcó particularmente la situación de su distrito.

“Esteban Echeverría todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, afirmó.

Un servicio que alcanza a millones de personas

AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Los últimos datos institucionales disponibles indican que abastece de agua potable a 11.473.228 habitantes y de saneamiento cloacal a 9.664.009.

Para Gray, la magnitud de esa cobertura vuelve especialmente relevante el esquema de inversiones que surja de la nueva concesión.

El jefe comunal advirtió que cualquier reducción en las metas de ampliación podría afectar especialmente a los barrios que todavía esperan la llegada de estos servicios.

El planteo sobre las futuras inversiones

Según la presentación elevada por Gray al Gobierno bonaerense, el esquema previsto para los primeros diez años de concesión priorizaría el mantenimiento y la renovación de la infraestructura existente por encima de la ampliación de las redes.

El intendente sostuvo además que las principales obras estructurales destinadas a extender el sistema metropolitano quedarían previstas para etapas posteriores y que, de acuerdo con el documento presentado, la universalización del servicio no estaría contemplada dentro de los 30 años de concesión.

Ese escenario es uno de los fundamentos centrales de su pedido a Kicillof.

El impacto en Esteban Echeverría

Gray señaló que la problemática tiene una incidencia directa en Esteban Echeverría, donde todavía se necesitan obras para extender las redes de agua potable y desagües cloacales.

Según su planteo, esas inversiones resultan necesarias para acompañar el crecimiento demográfico y urbano del municipio.

Una reducción en las metas de expansión, advirtió, podría postergar proyectos pendientes y profundizar las diferencias entre sectores que ya disponen de los servicios y aquellos que aún esperan su incorporación.

La propuesta: que ABSA se presente a la licitación

Ante este panorama, Gray solicitó formalmente al gobernador que instruya al directorio de ABSA para evaluar su participación como oferente.

ABSA es una sociedad constituida para prestar servicios de agua potable y desagües cloacales en la provincia de Buenos Aires y tiene entre sus funciones la construcción, rehabilitación y expansión de infraestructura vinculada con esos servicios.

Para el intendente, la participación de la compañía permitiría que el Estado provincial tenga incidencia directa sobre la administración de un servicio considerado esencial.

Planificación y ampliación de las redes

Gray considera que una intervención de ABSA permitiría priorizar no solamente el mantenimiento de la infraestructura existente, sino también la expansión de la cobertura.

Su propuesta pone el foco en la planificación de nuevas obras y en avanzar hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento.

De esta manera, el intendente busca que la Provincia tenga un papel activo en el proceso abierto por la privatización de AySA y pueda defender las necesidades de infraestructura de los municipios bonaerenses.