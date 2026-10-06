Ramallo registró la menor tasa de robos y hurtos entre seis municipios

Ramallo se consolidó en 2025 como el municipio con menor tasa de robos y hurtos consumados por habitante dentro de la región, según el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El distrito que comanda Poletti registró 4,74 hechos por cada 1.000 habitantes, mientras que los demás municipios analizados presentaron cifras más elevadas: Arrecifes 7,49; Baradero 8,14; San Nicolás 10,88; Pergamino 11,65 y San Pedro 15,78.

La estadística refleja además una caída marcada respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 301 hechos. En 2025, la cifra descendió a 189, lo que implica una reducción del 37,21 %, equivalente a 112 hechos menos. Estos resultados ubican a Ramallo como la localidad con mejores indicadores de la región, en un contexto donde la seguridad y la prevención se han convertido en prioridades para los gobiernos locales.

La política municipal se orientó a la implementación de un plan integral de seguridad preventivo y predictivo que combina, el uso de tecnología, recurso humano y recursos intangibles en pos de la prevención del delito y la seguridad de los vecinos.

Si bien el informe advierte que los cambios metodológicos limitan las comparaciones interanuales, los números confirman que Ramallo logró bajar sus índices delictivos y sostener una tendencia favorable en materia de seguridad preventiva, con los mejores resultados entre los municipios vecinos. La combinación de inversión tecnológica y presencia en la calle aparece como un factor clave en la reducción de los delitos registrados, en un escenario que muestra indicadores alentadores para la comunidad.