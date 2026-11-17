El peronismo conmemora este martes 17 de noviembre el Día de la Militancia con una serie de actos que exponen las distintas estrategias de sus principales sectores políticos. Mientras el Frente Renovador y el peronismo federal avanzan en un acercamiento de cara a 2027, Máximo Kirchner encabezará una actividad en La Pampa y Axel Kicillof prepara una convocatoria para los próximos días.

La jornada recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de 17 años de exilio. Sin embargo, la conmemoración encuentra al principal espacio opositor con convocatorias diferenciadas y negociaciones sobre su futuro electoral.

Massa y el peronismo federal se reúnen en San Fernando

Uno de los principales encuentros tendrá lugar en el Teatro Otamendi de San Fernando, donde dirigentes del Frente Renovador y del peronismo federal buscarán formalizar su acercamiento político.

La convocatoria tendrá como anfitrión al intendente Juan Andreotti y contará con una participación estimada de 600 dirigentes. Aunque Sergio Massa no estará presente debido a un viaje previamente programado a San Pablo, su espacio tendrá un papel central en la organización.

Entre los participantes previstos aparecen Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y los exgobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac.

También se espera la presencia de intendentes bonaerenses, entre ellos Federico Otermín, Federico Achával, Mariel Fernández, Gastón Granados, Federico Susbielles y Nicolás Mantegazza.

La reunión apunta a consolidar vínculos entre distintas expresiones del justicialismo y abrir una instancia de discusión política hacia las elecciones nacionales de 2027.

Máximo Kirchner tendrá su propio acto en La Pampa

En paralelo, Máximo Kirchner participará desde las 18.30 de la inauguración de una unidad básica del Partido Justicialista en Telén, provincia de La Pampa.

El diputado nacional ofrecerá un discurso en la sede partidaria, que llevará los nombres de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la actividad se entregarán la escritura y las llaves del inmueble al consejo local, además de realizarse reconocimientos a militantes y espectáculos musicales.

La Cámpora también prevé una movilización frente al domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple su condena judicial.

La organización anunció otras actividades territoriales y jornadas solidarias en distintos puntos del país.

Kicillof prepara una convocatoria para el 20 de noviembre

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio que encabeza Axel Kicillof, no tendrá un acto propio durante el Día de la Militancia.

En cambio, el gobernador bonaerense prepara una convocatoria política para el viernes 20 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Soberanía Nacional.

La actividad está prevista en Punta Indio y contará con la participación de intendentes y legisladores vinculados a su espacio.

Para esa misma jornada, Kicillof también tiene previstas actividades de gestión en La Plata, entre ellas la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al intendente Julio Alak y su participación en las Quintas Jornadas de Economía para el Desarrollo provincial.

Otros sectores también tendrán actividades

Las convocatorias no se limitan a los principales espacios del justicialismo. Patria Grande, organización encabezada por Juan Grabois, anunció una actividad para las 17 en la intersección de Austria y José León Pagano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, las 62 Organizaciones realizarán un encuentro en la Federación de Box, en el barrio porteño de Almagro, con una invitación especial al gobernador pampeano Sergio Ziliotto.

De esta manera, el Día de la Militancia muestra distintas iniciativas de reorganización dentro del peronismo, en una etapa atravesada por las conversaciones sobre alianzas, conducción y representación electoral.

El encuentro de San Fernando, la actividad de Máximo Kirchner y la convocatoria posterior de Kicillof reflejan los diferentes caminos que conviven dentro del espacio opositor mientras comienza a tomar forma el escenario político de 2027.