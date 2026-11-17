La Cámpora reclamó completar el máximo tribunal tras el freno judicial al aporte sobre las apuestas online.

Las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense volvieron al centro de la interna peronista. La Cámpora renovó el reclamo para que Axel Kicillof avance con las propuestas de nombramiento, mientras el gobernador sostiene que la integración del máximo tribunal debe discutirse por separado de los acuerdos por el Presupuesto 2027, el financiamiento y las reelecciones municipales.

La nueva intervención llegó a través de Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, durante su respuesta al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por la regulación de las apuestas online. El legislador vinculó el freno judicial al cobro de un aporte sobre el juego digital con la necesidad de completar la Corte y establecer criterios para los tribunales inferiores.

El planteo se incorpora a un escenario más amplio de cargos judiciales sin cubrir, nuevos retiros y pliegos pendientes. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Ejecutivo prepara más de 200 propuestas para enviar al Senado, pero esa tanda corresponde a otros organismos judiciales y no resuelve los cuatro lugares vacíos del máximo tribunal.

El reclamo que llevó la pelea por las apuestas a la Corte

Tignanelli cuestionó que una nueva ley alcance, por sí sola, para evitar medidas cautelares contra el esquema de recaudación sobre las apuestas. En ese contexto, reclamó “designar las vacantes en la Corte bonaerense” para que el tribunal establezca pautas que funcionen como doctrina legal para los jueces de instancias inferiores.

El diputado presentó esa propuesta como una respuesta frente a decisiones que, según su interpretación, favorecen intereses ajenos a los de los bonaerenses. Su mensaje fue respaldado en redes sociales por Mayra Mendoza, otra referente de La Cámpora.

La discusión expone diferencias sobre los tiempos y el marco de negociación. El kirchnerismo pretende abordar las vacantes junto con otros asuntos de fin de año, mientras Kicillof rechaza intercambiar lugares en el tribunal por respaldo a las iniciativas económicas o electorales. Bianco reiteró que el gobernador definirá según criterios de “oportunidad, mérito y conveniencia”

Esto que dice Facundo — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 16, 2026

La Suprema Corte de Justicia bonaerense funciona con Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, sobre una composición legal de siete miembros. Los cuatro lugares pendientes se acumularon tras el fallecimiento de Héctor Negri, en 2020; las salidas de Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani, en 2021; y la jubilación de Luis Genoud, en 2024.

La cobertura viene siendo reclamada por el propio tribunal. Durante una convocatoria institucional realizada el 28 de abril, Torres sostuvo que completar la integración “no es una cuestión diferible ni accesoria”, sino una condición necesaria para el gobierno del Poder Judicial y la legitimidad de sus decisiones.

En la presentación, el presidente de la Corte exhortó al Poder Ejecutivo y al Senado a avanzar con las designaciones. También advirtió que postergarlas debilita el sistema y vinculó la integración del tribunal con la coherencia de la conducción judicial. En esa línea, describió las dificultades operativas de esa composición: “Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar”. Para determinados pronunciamientos, el organismo debe recurrir a mecanismos de integración con otros magistrados.

Más de 200 pliegos anunciados y una promesa que debe llegar al recinto

En paralelo a la discusión por la Corte, Kicillof anticipó ante las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial el envío de una nueva tanda de propuestas. Las estimaciones difundidas rondan los 250 pliegos, destinados a juzgados de primera instancia, cámaras, fiscalías y defensorías.

De ese encuentro participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Los representantes judiciales reclamaron cubrir los puestos pendientes y avanzar con la autonomía presupuestaria.

El anuncio necesita traducirse en expedientes ingresados al Senado, tratamiento en comisión y acuerdos votados por la Cámara. La disponibilidad de ternas no equivale a nombramientos aprobados: cada propuesta debe completar las instancias administrativas y parlamentarias correspondientes.

Mena ya había anticipado en septiembre que el Ejecutivo trabajaba sobre otra tanda de designaciones. Durante un encuentro de funcionarios judiciales en Mercedes, afirmó: “Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”.

Kicillof junto a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Las vacantes se extienden por juzgados, fiscalías y defensorías

La integración incompleta de la Corte es el frente de mayor exposición política, pero la falta de titulares se extiende a diferentes fueros. Un informe de la Suprema Corte fechado el 21 de septiembre contabilizó 238 cargos de magistrados vacantes o próximos a quedar sin titular antes de finalizar el año, equivalentes al 17% de la planta relevada.

El fuero Penal concentró 86 puestos, mientras que Penal Juvenil registró otros 24. En conjunto, sumaron 110 vacantes, cerca de la mitad del total del estudio. En términos proporcionales, Penal Juvenil presentó un faltante del 32%, por encima del Contencioso Administrativo, con 22%, y de Laboral y Familia, ambos con 19%. Otro registro identificó 233 vacantes en el Ministerio Público, entre fiscales, defensores y asesores de incapaces.

La publicación de nuevas jubilaciones volvió a mostrar que el mapa de vacantes sigue cambiando. Este lunes se oficializó la renuncia de Mirta Angélica Ravera Godoy, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de San Isidro, mediante el Decreto 2173/2026, con efecto desde el 1.º de octubre.

También se formalizaron las salidas de María Celina Estela Bereterbide, defensora oficial del Departamento Judicial Mercedes, y de María Gabriela Lombardi, jueza del Tribunal del Trabajo N.º 1 de Bahía Blanca. Las dimisiones fueron aceptadas mediante los decretos 2174 y 2175/2026.

Con el cierre del período ordinario próximo, el Ejecutivo tiene pendiente concretar la nueva tanda de pliegos. La cobertura de la Corte, en tanto, conserva una negociación propia: el reclamo público de La Cámpora volvió a instalarla en la agenda, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y una interna que también se juega en el reparto del poder judicial.