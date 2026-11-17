El gobernador Axel Kicillof participó de la 5º Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a confrontar con el programa económico de Javier Milei y puso el foco en la distancia entre los resultados que reivindica la administración nacional y la situación de trabajadores y empresas. Durante su participación en la 5.ª Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, cuestionó las promesas de recuperación y defendió la necesidad de construir otro rumbo.

“Si a millones de argentinos les va mal, ¿dónde está la macro que para Milei anda bien?”, planteó tras el encuentro. El mandatario vinculó su cuestionamiento con la pérdida de puestos laborales, el cierre de establecimientos y el deterioro de los ingresos, consecuencias que atribuyó a las políticas nacionales.

La actividad reunió al ministro de Economía bonaerense, Pablo López; al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; al intendente platense, Julio Alak, y al decano de la casa de altos estudios, Martín López Armengol. Allí también se entregó el Premio Anual de Investigación Aldo Ferrer 2026, destinado a proyectos de interés para el desarrollo provincial.

Las promesas de recuperación, en el centro del cuestionamiento

Durante su exposición, Kicillof objetó los plazos que presenta el Gobierno nacional para mostrar una mejora económica. Según sostuvo, las expectativas que inicialmente se ubicaban en este año fueron desplazadas hacia 2028.

“Hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida”, ejemplificó al cuestionar las explicaciones que justifican el deterioro presente en función de una recuperación futura. Su intervención también reivindicó la discusión pública de esas políticas y la participación de estudiantes y jóvenes en el debate.

“Cuando se aplican proyectos de desindustrialización como el que impulsa el Gobierno nacional ocurre lo que estamos viendo: pérdida de empleos, cierre de empresas y caída de los salarios”, señaló.

Kicillof objetó los plazos que presenta el Gobierno nacional para mostrar una mejora económica. Según sostuvo, las expectativas que inicialmente se ubicaban en este año fueron desplazadas hacia 2028.

El cuestionamiento se suma a las advertencias que viene realizando el equipo económico provincial. El ministro López advirtió días atrás que la producción manufacturera nacional acumuló un retroceso del 2,6% entre enero y septiembre de 2026 y se ubicó 12% por debajo de los niveles de 2023.

El informe de septiembre mostró una baja del 1,8% interanual, aunque registró una mejora mensual desestacionalizada del 0,7%. Esa recuperación respecto de agosto no alcanzó para revertir el resultado negativo del período: diez de las dieciséis divisiones industriales presentaron contracciones frente al mismo mes del año anterior.

La dimensión bonaerense agrega otro elemento al reclamo. Un relevamiento de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires contabilizó 1.374 establecimientos fabriles menos y 45.115 empleos industriales perdidos entre junio de 2023 y junio de 2026. Se trata de un período y un universo específicos, distintos del indicador nacional de producción.

Frente a ese escenario, Kicillof volvió a cuestionar la orientación financiera del programa nacional. “El modelo de la timba financiera y el endeudamiento insostenible nunca trajo buenos resultados para nuestro país”, sostuvo.

Cuando se aplican proyectos de desindustrialización como el que impulsa el Gobierno nacional ocurre lo que estamos viendo: pérdida de empleos, cierre de empresas y caída de los salarios. Si a millones de argentinos les va mal, ¿dónde está la macro que para Milei anda bien? El modelo de la timba financiera y el endeudamiento insostenible nunca trajo buenos resultados para nuestro país. Frente a ese panorama la obligación es construir una alternativa que vuelva a poner como protagonistas a los trabajadores, a los estudiantes, a la producción local y a las condiciones de vida. Un camino que tenemos que fortalecer en encuentros como la 5º Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia en @economicas_unlp, donde también entregamos el premio anual de Investigación Aldo Ferrer 2026 a proyectos de interés para el presente y el futuro de nuestra provincia. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 17, 2026

Universidad, producción y una construcción que mira a 2027

El gobernador también defendió las capacidades científicas, tecnológicas e industriales argentinas. Rechazó que su deterioro constituya un proceso inevitable y vinculó la discusión económica con la preservación de la universidad pública, los derechos laborales y las herramientas de desarrollo.

La elección de ese eje acompaña la construcción política que impulsa por fuera de la Provincia. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Movimiento Derecho al Futuro amplía su despliegue federal mediante sedes, referentes locales y equipos sectoriales en Corrientes, San Juan y Chubut, en medio de la discusión del peronismo por sus liderazgos y candidaturas hacia 2027.

En Económicas, el mensaje apuntó al contenido de esa alternativa. “Frente a ese panorama la obligación es construir una alternativa que vuelva a poner como protagonistas a los trabajadores, a los estudiantes, a la producción local y a las condiciones de vida”, expresó. Con ese planteo, Kicillof volvió a colocar la producción y el trabajo como ejes de la propuesta que busca enfrentar al programa de Milei.