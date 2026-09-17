El padrón también define poder: el PJ bonaerense acelera afiliaciones y recalibra su mapa interno

El PJ bonaerense acelera su campaña de afiliación, supera las 25.000 solicitudes y reordena su estructura territorial e interna.

El PJ bonaerense aceleró su campaña de afiliación con una nueva actividad en Mar Chiquita, donde reunió a cientos de militantes y dirigentes de la Quinta Sección para explicar el procedimiento de inscripción y extender el operativo hacia los distritos de la costa atlántica.

La jornada estuvo encabezada por el secretario general del partido, Mariano Cascallares, y se inscribe en una estrategia que combina nuevas herramientas digitales, despliegue territorial y formación política. La conducción pretende ampliar una estructura que supera el millón de integrantes, pero arrastra un problema generacional: menos del 2% de sus afiliados tiene menos de 30 años.

La campaña apunta formalmente a rejuvenecer y actualizar el padrón. Sin embargo, también tiene una consecuencia política inevitable: cada incorporación modifica las relaciones de fuerza dentro del principal partido de la oposición y fortalece la estructura que Axel Kicillof comenzó a construir desde que reemplazó a Máximo Kirchner al frente del justicialismo provincial.

El encuentro en Mar Chiquita contó con la participación del presidente del PJ local, Fabián Jacquet; el intendente Walter Wischnivetzky; el senador provincial Jorge Paredi y representantes partidarios de General Pueyrredon, Necochea y Pinamar.

También estuvieron integrantes del equipo de la Secretaría General del PJ bonaerense, que explicaron a los militantes cómo funciona la nueva herramienta de preafiliación y cuáles son los pasos necesarios para completar cada incorporación.

Cascallares aseguró que la campaña avanza “a buen ritmo” y vinculó el trabajo partidario con la proyección política del Gobernador. “Debemos tener en el gobernador la esperanza del pueblo argentino y eso lo vamos a hacer, como dice Axel, entre todos y todas, de abajo para arriba, con el trabajo de la militancia desde Mar Chiquita, desde la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”, sostuvo durante la actividad.

No fue el primer movimiento en esa región. En agosto, Kicillof había encabezado en San Miguel del Monte una reunión con autoridades partidarias de Pila, Mar Chiquita, General Paz, General Belgrano, Lezama y Las Flores.

“Con la nueva campaña de afiliación y la aplicación que hemos lanzado, buscamos abrir los brazos para sumar a las nuevas generaciones”, afirmó entonces el mandatario. Además, planteó que el peronismo no debe limitarse a funcionar como una herramienta electoral, sino convertirse en un espacio de participación, formación y organización territorial.

El pasado 9 de julio Kicillof abrió la campaña de afiliación masiva al PJ bonaerense.

Más de 25.000 preafiliaciones y un dato generacional

La primera fotografía del operativo muestra que el PJ recibió más de 25.000 solicitudes digitales desde el lanzamiento de la campaña. Los distritos con mayor cantidad de preafiliaciones fueron Almirante Brown, Escobar, General Pueyrredon, La Matanza, Florencio Varela y La Plata.

El dato requiere una distinción: completar el formulario por internet no produce automáticamente la incorporación al padrón. Quienes realizan la preinscripción deben presentarse posteriormente con su DNI en la sede partidaria correspondiente para validar el trámite.

Aun así, la composición de las solicitudes ofrece una señal relevante. Mientras la edad promedio del padrón existente ronda los 60 años, entre los nuevos aspirantes se ubica en torno a los 40. De acuerdo con la información difundida por la conducción partidaria, el 75% de los preafiliados tiene menos de 45 años.

La renovación generacional aparece como uno de los principales objetivos porque la estructura actual muestra un fuerte desequilibrio. El PJ bonaerense posee alrededor de 1.150.000 afiliados, pero solamente el 1,92% tiene menos de 29 años. En más de 50 municipios, esa franja ni siquiera representa el 1% del padrón.

La participación femenina, en cambio, es mayoritaria: las mujeres representan aproximadamente el 55% del total y predominan en 117 de los 135 distritos.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la ofensiva para sumar integrantes surgió como una de las primeras decisiones de la nueva conducción. El diagnóstico no era solamente electoral: el padrón exhibía una militancia envejecida, dificultades administrativas para incorporar personas y una distancia creciente con los jóvenes, un sector en el que La Libertad Avanza logró construir una parte importante de su base política.

Carlos Bianco llegó a revelar que algunos simpatizantes habían presentado hasta seis veces la ficha sin conseguir aparecer en los registros. Para el ministro de Gobierno, mantener cerrada esa vía de participación constituía un “error estratégico” y podía terminar expulsando del partido a quienes buscaban integrarse.

Mientras la edad promedio del padrón existente ronda los 60 años, entre los nuevos aspirantes se ubica en torno a los 40.

La letra política de la afiliación

Cascallares sostiene que la campaña no persigue únicamente una meta numérica. “No estamos construyendo un padrón más grande; estamos fortaleciendo la representatividad del peronismo”, explicó al presentar los seis ejes del operativo: facilitar el ingreso, digitalizar el procedimiento, actualizar los registros, organizar la militancia, mejorar la comunicación y recuperar la formación política.

Pero las afiliaciones poseen una dimensión interna que excede ese discurso institucional. El padrón determina quiénes pueden intervenir en una elección partidaria, participar de las estructuras orgánicas y disputar la conducción de los PJ municipales. Por eso, su ampliación modifica potencialmente el poder de cada agrupación, intendente y referente territorial.

Kicillof asumió la presidencia del partido después de una negociación compleja con los distintos sectores del peronismo y en medio de las tensiones entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora. Desde entonces, combina la conducción formal del PJ con los plenarios que su espacio desarrolla en las secciones electorales.

Kicillof asumió la presidencia del partido después de una negociación compleja con los distintos sectores del peronismo y en medio de las tensiones entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora.

Sindicatos, municipios y formación política

La estrategia se apoya sobre dos estructuras tradicionales del peronismo: los PJ municipales y los gremios. En la Primera Sección, organizaciones nucleadas en la CGT Zona Norte anunciaron que trabajan para incorporar más de 1.500 afiliados, mientras UPCN y otras representaciones sindicales también participan del despliegue.

En paralelo, el Instituto de Capacitación Política desarrolla el curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, conducido por el intendente platense y secretario de Formación del partido, Julio Alak. El programa reunió cerca de 20.000 inscriptos y sumó actividades en San Nicolás, Olavarría y Baradero.

El esquema combina así dos movimientos: incorporar personas y ofrecerles una instancia permanente de formación. Para la conducción, esa articulación busca evitar que la campaña termine reducida a la acumulación de fichas sin participación posterior.