La denominada Marcha de la Bronca se realizará este sábado 19 de septiembre con una movilización central desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y convocatorias simultáneas en más de 30 ciudades de la Argentina. La protesta fue impulsada inicialmente por referentes del Frente de Izquierda y sumó adhesiones de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, ambientales, de derechos humanos y colectivos culturales.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración general está prevista para las 15.30 en Plaza Congreso. A partir de las 16, las columnas avanzarán por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, donde los organizadores prevén realizar el acto de cierre frente a la Casa Rosada.

La movilización se desarrollará bajo la consigna elegida por sus convocantes, “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, y estará atravesada por reclamos relacionados con salarios, jubilaciones, empleo, endeudamiento familiar, tarifas, educación, discapacidad y otras demandas planteadas por las organizaciones participantes.

Cómo será el recorrido en la Ciudad

La cabecera comenzará a concentrar desde las 15 en Avenida de Mayo y San José. Allí se ubicarán organismos de derechos humanos, seguidos por agrupaciones estudiantiles, organizaciones socioambientales, jubilados y, posteriormente, sectores sindicales y fuerzas políticas.

La Coordinadora Sindical Clasista, por su parte, anunció su concentración desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao, desde donde se incorporará al recorrido hacia Plaza de Mayo. Los organizadores contemplan además la utilización de las diagonales Norte y Sur si el volumen de asistentes obliga a modificar parcialmente el desplazamiento de las columnas.

Frente a la Casa Rosada está prevista la lectura de un documento conjunto y una actividad cultural. Entre las adhesiones difundidas por los organizadores figuran el músico Miguel Cantilo, autor de la canción que inspiró el nombre de la convocatoria, además de actores, músicos y agrupaciones culturales.

El Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad confirmó que desplegará el protocolo antipiquetes durante la movilización. El operativo tendrá especial atención sobre las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, donde se prevé la instalación de vallados.

La medida agrega un componente operativo a una jornada que tendrá impacto sobre el tránsito porteño, especialmente en el corredor de Avenida de Mayo y las calles próximas a los dos principales puntos de concentración.

Una movilización con alcance nacional

La convocatoria no estará limitada a la Ciudad de Buenos Aires. Los organizadores informaron puntos de encuentro distribuidos en distintas provincias, con horarios propios en cada distrito.

En Córdoba, la concentración está prevista para las 17 en Colón y General Paz; en Rosario, a las 16 en Plaza San Martín; en Mendoza, a las 17 en el kilómetro 0; en Neuquén capital, a las 16.30 en el Monumento al General San Martín; y en Salta, a las 17 en Plaza 9 de Julio.

También habrá actividades en Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, Tucumán, Misiones, Chaco, La Rioja, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

En la provincia de Buenos Aires se difundieron, entre otras, convocatorias en Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino, Olavarría, Miramar, Coronel Suárez y San Nicolás. Los horarios y lugares de encuentro varían según cada ciudad.

Los sectores que participan

La convocatoria inicial fue promovida por dirigentes del Frente de Izquierda como Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Posteriormente se incorporaron sectores del movimiento obrero, organizaciones piqueteras, centros de estudiantes, jubilados, organismos de derechos humanos, agrupaciones socioambientales, organizaciones feministas y referentes culturales.

Los convocantes vinculan la protesta con distintos reclamos económicos y sociales y cuestionan además la respuesta de las conducciones sindicales frente a las políticas del Gobierno. Esas posiciones corresponden a las organizaciones que impulsan la movilización y forman parte del documento político que preparan para la jornada.

El sábado, el principal foco estará puesto en el trayecto entre Congreso y Plaza de Mayo, pero la multiplicación de concentraciones en distintas provincias le dará a la protesta un carácter nacional.