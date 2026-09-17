La agenda docente se recalienta: cuál es el nuevo reclamo de los gremios a la Provincia

Más allá del salario: el nuevo frente docente que se abre en la Provincia.

A la espera de una convocatoria para reabrir la negociación salarial, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó una reunión urgente con la Dirección General de Cultura y Educación para organizar la respuesta de las escuelas ante los eventos climáticos asociados con El Niño.

El planteo incorpora una nueva preocupación a una agenda que ya incluía salarios, prestaciones de IOMA, defensa del régimen jubilatorio, licencias médicas, infraestructura y estabilidad laboral. Aunque las organizaciones mayoritarias no anunciaron medidas de fuerza, buscan que la administración provincial brinde respuestas antes de que los distintos reclamos comiencen a converger en un conflicto más amplio.

El FUDB está integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP. En julio, estas organizaciones aceptaron el último acuerdo salarial, pero dejaron establecida una instancia de revisión durante septiembre. Con el mes avanzado y sin una nueva oferta conocida, la expectativa empieza a transformarse en presión.

El Niño entra en la agenda educativa

La nueva presentación fue dirigida a la Dirección General de Cultura y Educación, conducida por Flavia Terigi. Los sindicatos reclamaron una reunión para abordar de manera coordinada las medidas de prevención, organización y actuación necesarias frente a las posibles consecuencias del fenómeno climático.

Según explicó SUTEBA en su comunicación oficial, el objetivo es anticipar el impacto que las lluvias intensas, inundaciones y anegamientos podrían producir sobre los establecimientos y las comunidades educativas.

El pedido abre varias discusiones: cuáles son los edificios con mayores problemas, qué protocolos se utilizarán ante alertas meteorológicas, cómo se decidirá la suspensión de actividades y de qué manera se garantizará la continuidad pedagógica en los distritos afectados.

También aparece el estado de la infraestructura. Canaletas obstruidas, filtraciones, instalaciones eléctricas expuestas, problemas en techos y dificultades de acceso pueden convertir un episodio meteorológico en un riesgo para alumnos y trabajadores. Por eso, los gremios pretenden que la prevención no quede reducida a decisiones aisladas de cada escuela.

El reclamo se produce mientras la Provincia despliega sistemas de monitoreo, comités de cuenca y mesas de coordinación con los municipios. La exigencia sindical apunta a incorporar formalmente al sistema educativo dentro de ese esquema preventivo y establecer responsabilidades claras antes de que se produzcan emergencias.

Según explicó SUTEBA en su comunicación oficial , el objetivo es anticipar el impacto que las lluvias intensas, inundaciones y anegamientos podrían producir sobre los establecimientos y las comunidades educativas.

La paritaria que todavía espera una convocatoria

La discusión climática se superpone con el frente salarial. El último acuerdo otorgó un incremento acumulado del 7% sobre los haberes de junio, distribuido en un 5% para julio y otro 2% para agosto.

La propuesta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones, aunque la FEB aclaró que su aprobación interna se produjo por un margen estrecho. El entendimiento incluyó el compromiso de revisar la evolución de los ingresos durante septiembre.

El FUDB ya presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, para activar esa cláusula y retomar la negociación. Los sindicatos sostienen que la inflación, las tarifas y el endeudamiento de las familias volvieron insuficiente la actualización acordada.

Hasta el momento, la conducción mayoritaria no fijó públicamente un porcentaje ni anunció una huelga. Esa cautela marca una diferencia con los sectores disidentes, pero no elimina el reclamo central: recuperar poder adquisitivo y evitar que la revisión salarial se postergue.

La Provincia, por su parte, viene señalando que la caída de la recaudación y de las transferencias nacionales limita su margen presupuestario. El ministro de Economía, Pablo López, calificó el acuerdo de julio como un esfuerzo considerable dentro de un escenario fiscal complejo. Los gremios reconocen el efecto del ajuste nacional, aunque reclaman que la administración bonaerense preserve los ingresos de sus trabajadores.

7 y 8 de septiembre, los últimos paros de docentes disidentes.

Una agenda que excede los salarios

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la demanda docente no se agota en la próxima recomposición. El FUDB busca discutir problemas laborales, previsionales, sanitarios y pedagógicos que podrían modificar la organización del sistema educativo.

Uno de los puntos más delicados es la caída de la natalidad y su impacto sobre la matrícula. Los sindicatos reclaman que cualquier reordenamiento de cursos, cargos u horas se discuta previamente en una comisión técnica y no produzca pérdida de puestos de trabajo.

También reclama conocer el estado de las modificaciones al Régimen Académico, avanzar con las titularizaciones en Educación Agraria y revisar el funcionamiento de las licencias médicas. A ello suma la intención de convertir el Convenio Colectivo de Trabajo en un acuerdo paritario con obligaciones formales para las partes.

Otro capítulo se relaciona con la violencia y el acoso hacia los trabajadores. En julio, el Gobierno y los gremios acordaron una adenda preventiva y anunciaron la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”. Ahora, las organizaciones quieren conocer su grado de implementación y avanzar con las mesas multisectoriales comprometidas.

La cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial continúa ocupando un lugar central. Los sindicatos piden garantizar el acceso efectivo a consultas, tratamientos y medicamentos, sin cobros adicionales ni interrupciones derivadas de conflictos con los prestadores.

IOMA sostiene que no existe un recorte generalizado y atribuye parte de los problemas a diferencias administrativas, convenios incumplidos y prestaciones judicializadas. Sin embargo, docentes de distintos distritos denuncian dificultades para conseguir turnos, especialistas y atención sin coseguros.

A la discusión sanitaria se suma la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS). Los gremios rechazan cualquier modificación que implique transferir el sistema a Nación, aumentar la edad jubilatoria o alterar el régimen especial docente.

Aunque el Gobierno bonaerense asegura que no impulsa esos cambios, las organizaciones buscan incorporar garantías explícitas dentro de la negociación. Para el FUDB, salario, salud y jubilación integran una misma discusión sobre las condiciones laborales.