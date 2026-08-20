A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una nueva encuesta expone un escenario complejo para Javier Milei, pero también dificultades para la oposición a la hora de transformar el desgaste del Gobierno en una ventaja electoral. El 63% de los consultados manifestó que prefiere que el Presidente no continúe en el poder durante otros cuatro años, mientras que el 30% respalda su reelección.

El relevamiento, realizado por QSocial, muestra que el rechazo a un segundo mandato del líder de La Libertad Avanza no se traduce de manera automática en apoyo al peronismo. Ante la consulta sobre cuál de dos escenarios sería peor para el país, el 43% señaló una nueva victoria de Milei y el 42% eligió un triunfo del peronismo. El 15% restante no respondió o dijo no saber.

La diferencia de apenas un punto refleja una fuerte polarización y un escenario en el que ninguno de los dos grandes espacios consigue imponerse con claridad.

Cuando la encuesta mide intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza aparece en primer lugar con el 27%, seguida de cerca por el peronismo, con el 25%. El kirchnerismo obtiene otro 12%, mientras que la izquierda alcanza el 7%, el PRO el 6% y la UCR el 2%. Además, un 13% todavía no sabe a quién votaría.

La fragmentación dentro de la oposición aparece como uno de los elementos centrales del escenario. Si el 25% atribuido al peronismo y el 12% correspondiente al kirchnerismo confluyeran electoralmente, la suma aritmética alcanzaría el 37%.

Ese cálculo, sin embargo, no representa por sí mismo una intención de voto consolidada para una eventual candidatura o frente común: depende de que ambos sectores logren reunificarse y retener a sus respectivos electorados.

Con los números actuales, el oficialismo conserva así el primer lugar individual, aunque con un nivel de apoyo muy alejado de una mayoría propia y con un porcentaje significativo de votantes todavía sin definición.

Kicillof encabeza el liderazgo opositor

La encuesta también indagó quién aparece como principal referente de la oposición. En ese apartado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reúne el 32% y se ubica nueve puntos por encima de la expresidenta Cristina Kirchner, que alcanza el 23%.

Más atrás aparecen Myriam Bregman, con el 6%; Sergio Massa, con el 2%; y Juan Schiaretti, también con el 2%.

Los números muestran una ventaja de Kicillof dentro del universo opositor, aunque el desafío para el gobernador será transformar ese posicionamiento en una construcción electoral más amplia de cara a la disputa presidencial.

Ningún dirigente logra un diferencial de imagen positivo

Kicillof también ocupa el primer lugar en el ranking de imagen positiva entre las figuras relevadas, aunque con porcentajes moderados. El gobernador bonaerense alcanza el 32%, seguido por Bregman con el 31%, Cristina Kirchner con el 29% y Milei con el 27%.

Luego aparecen Patricia Bullrich, con 25%; Sergio Massa, con 21%; y Mauricio Macri, con 19%. Pese a esas diferencias, ninguno de los dirigentes medidos consigue un diferencial favorable entre imagen positiva y negativa.

La fotografía electoral que deja el estudio combina así dos fenómenos: un rechazo mayoritario a la posibilidad de que Milei gobierne otros cuatro años y una oposición que todavía no consigue traducir ese descontento en una ventaja contundente.

Con La Libertad Avanza apenas por encima del peronismo, un 13% de indecisos y una oposición fragmentada entre distintas expresiones, la competencia por la Presidencia permanece abierta cuando todavía resta más de un año para las elecciones de 2027.