Boca Juniors avanzó con una fuerte reestructuración de su plantel durante el mercado de pases y ya concretó ocho salidas entre rescisiones, transferencias y préstamos. Mientras Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena buscan darle una nueva configuración al equipo para el segundo semestre, otros futbolistas mantienen negociaciones que podrían alejarlos también de la institución.

El movimiento se produjo en paralelo con las incorporaciones de Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia, refuerzos que llegaron para afrontar los distintos objetivos deportivos del Xeneize: la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura, la Copa Argentina, la clasificación a la Libertadores 2027 y la pelea en la Tabla Anual.

Cavani y Herrera, las salidas de mayor peso

Uno de los nombres más resonantes de la lista es Edinson Cavani. El delantero uruguayo terminó anticipadamente su vínculo con Boca a los 39 años, mientras continúa recuperándose de una lesión lumbar. Había llegado al club a mediados de 2023 y dejó la institución sin haber conseguido títulos.

También puso fin anticipadamente a su etapa en Boca Ander Herrera. Después de la eliminación en la Copa Libertadores, el mediocampista español acordó la finalización de un contrato que vencía a fin de año y se incorporó al Zaragoza. Su paso por el Xeneize estuvo condicionado por diferentes lesiones que limitaron su continuidad.

Nicolás Orsini fue otro de los jugadores que rescindió su contrato. El delantero, que durante el primer semestre se había entrenado de manera particular al no ser considerado para los partidos oficiales, firmó con Barracas Central.

Marcelo Saracchi, en tanto, fue transferido al Houston Dynamo de la MLS. La operación dejó aproximadamente un millón de dólares limpios para Boca, según la información publicada, y además permitió liberar un cupo de extranjero. El lateral venía de jugar cedido en Celtic de Escocia.

Préstamos para buscar continuidad

Otros cuatro futbolistas abandonaron Boca mediante cesiones. Lucas Janson pasó a préstamo por un año a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde ya comenzó a sumar minutos. Una vez finalizada la cesión deberá regresar al club, cuando todavía le reste un semestre de contrato.

Agustín Martegani se incorporó a Independiente Medellín también mediante un préstamo por un año. El acuerdo incluye una opción de compra que, de acuerdo con la información difundida, fue valuada extraoficialmente en USD 1,8 millones.

Los juveniles Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri continuarán su desarrollo en el fútbol uruguayo. Zufiaurre, extremo de 21 años, fue cedido por un año a Albion FC, mientras que Zampieri, lateral izquierdo de 19 años que no llegó a debutar oficialmente con Boca, pasó a Montevideo City Torque.

Barinaga y Weigandt, con negociaciones abiertas

La lista de bajas todavía puede ampliarse. Juan Barinaga negocia un préstamo por un año con opción de compra a Racing. Boca había adquirido al lateral a Belgrano por USD 3 millones a mediados de 2024, pero no logró consolidarse como titular y perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Marcelo Weigandt también podría continuar su carrera fuera del club. Liga de Quito negocia su incorporación mediante una cesión por un año con opción de compra. El lateral tuvo participación durante el primer semestre, aunque posteriormente quedó relegado ante la llegada de Leandro Lozano y la promoción del juvenil Dylan Gorosito.

Además, Boca mantiene atención sobre otros casos. Exequiel Zeballos espera una posible transferencia al fútbol europeo antes del cierre del mercado en ese continente, previsto para el 1° de septiembre, mientras Mauricio Benítez busca un nuevo destino después de su paso por el fútbol belga.

Juan Ramírez, por su parte, continúa entrenándose a contraturno y su contrato finalizará a fin de año.

Con incorporaciones ya realizadas y una nómina de bajas que todavía podría crecer, Boca transita las últimas semanas del mercado con un plantel más reducido y una renovación marcada por las decisiones deportivas de Riquelme y Arruabarrena.