Boca vuelve a Córdoba con visitantes: dos goleadas y un antecedente que alimentan la previa ante Instituto

Boca vuelve a Córdoba con visitantes.

Boca ya tiene confirmado su próximo desafío en el Torneo Clausura 2026. El equipo viajará a Córdoba para enfrentar a Instituto el viernes 9 de octubre desde las 19.30, por la fecha 12 de la Zona A, en un encuentro que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y tendrá presencia de hinchas visitantes. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports.

El partido aparece como una de las citas destacadas de la próxima jornada del fútbol argentino y tendrá un condimento poco habitual para un compromiso de Liga: los simpatizantes de Boca podrán acompañar al equipo fuera de Buenos Aires.

Instituto trasladará su localía desde el Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba, al Kempes. La elección permite ampliar considerablemente la capacidad disponible y habilitar un sector específico para la parcialidad xeneize. El club cordobés ya incorporó el encuentro a su agenda oficial y comenzó a difundir información vinculada con la venta de ubicaciones.

Cuándo juega Boca contra Instituto

El cruce quedó fijado para el viernes 9 a las 19.30 y será uno de los cuatro partidos que abrirán la fecha 12. Antes jugarán Aldosivi-Sarmiento y Gimnasia de La Plata-Atlético Tucumán, mientras que Unión y Defensa y Justicia cerrarán la programación de ese día.

La mudanza al Mario Alberto Kempes modifica especialmente el marco del encuentro. En lugar de jugarse exclusivamente ante los socios y simpatizantes locales en Alta Córdoba, Boca dispondrá de localidades para su público, en un estadio que ofrece una capacidad sustancialmente mayor.

La presencia de hinchas xeneizes como visitantes tampoco será inédita en este Clausura. Boca ya contó con público propio fuera de casa en la quinta fecha, cuando visitó a Platense en Vicente López: para aquel encuentro, que terminó 1-1, se habilitaron 5.000 localidades para sus simpatizantes. El partido frente a Instituto repetirá esa modalidad, aunque ahora en un escenario de mayor capacidad como el Kempes.

Boca vs Instituto por el Torneo Apertura 2026.

El Xeneize ya tuvo presencia masiva de sus hinchas en ese escenario durante esta temporada. En septiembre disputó allí un compromiso de Copa Argentina ante Vélez con ambas parcialidades, una experiencia que también obligó a desplegar un operativo especial de tránsito y seguridad alrededor del estadio.

Para el duelo con Instituto, los detalles finales de ingresos, sectores, expendio y operativo podrán completarse a medida que los organizadores difundan la información de servicio definitiva durante la semana.

El cruce tendrá además un antecedente muy reciente: Boca e Instituto ya se enfrentaron este año, curiosamente también por una fecha 12. Fue el 22 de marzo, por el Torneo Apertura, cuando el Xeneize se impuso 2-0 en la Bombonera con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro. Aquel partido se resolvió en el segundo tiempo y significó para Boca el regreso al triunfo como local después de cuatro empates consecutivos.

Boca e Instituto llegan después de golear

El partido tendrá además a dos equipos que comenzaron la fecha 11 con victorias contundentes, por lo que sus antecedentes inmediatos ya quedaron definidos antes de los encuentros que completarán la jornada durante este domingo y el lunes.

Boca derrotó 3-0 a Unión en la Bombonera. Lautaro Di Lollo abrió el marcador y Leonel Flores, ingresado desde el banco, marcó los otros dos tantos. El resultado prolongó el buen momento del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena y dejó al cruce de Córdoba como su siguiente compromiso en el torneo.

Instituto, por su parte, consiguió una victoria todavía más amplia como visitante: superó 4-1 a Independiente en Avellaneda. De esa manera, la Gloria llegará al duelo con Boca después de uno de sus resultados más resonantes del campeonato.

El encuentro del viernes aparece así como una nueva parada importante para ambos dentro de la fase regular del Clausura. Para Boca será también otro partido lejos de la Bombonera, aunque esta vez con el acompañamiento de sus hinchas en las tribunas del Kempes.

La cita será el viernes 9 de octubre, a las 19.30, en Córdoba, con Instituto como local y transmisión de TNT Sports.