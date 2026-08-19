Solo uno de cada cuatro quiere que el gobierno de Milei siga sin cambios

Un relevamiento nacional ubicó al Presidente en 40,6% y al gobernador bonaerense en 39,6% ante una eventual segunda vuelta. Fuerza Patria, en tanto, aventaja a La Libertad Avanza por espacios políticos.
Encuestas19 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Milei Karina Caputo

El presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof quedaron virtualmente igualados en una simulación electoral rumbo a 2027. En un eventual ballotage, el mandatario nacional obtiene 40,6% y el bonaerense alcanza 39,6%.

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La diferencia es de apenas un punto y se encuentra dentro del margen de error del relevamiento, por lo que no permite establecer una ventaja estadísticamente concluyente para ninguno de los dos dirigentes.

La encuesta de Proyección Consultores fue realizada entre el 1 y el 12 de agosto sobre 1.548 casos efectivos de todo el país. La ficha técnica informa un margen de error de 2,49% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados difundidos muestran distintos escenarios de intención de voto y preferencias para la próxima elección presidencial.

Fuerza Patria encabeza la medición por espacios

Ante la consulta por espacios políticos, Fuerza Patria aparece en el primer lugar con 36,6%, seguida por La Libertad Avanza con 32,5%. La distancia entre ambas fuerzas alcanza los 4,1 puntos.

Más atrás se ubican el PRO, con 6,6%; Provincias Unidas, con 4,2%; y el Frente de Izquierda, con 2,7%. El voto en blanco o impugnado reúne 17,4%.

El estudio también presentó un escenario centrado en los principales dirigentes. En esa medición, Milei obtiene 36,3%, Kicillof llega a 32,3% y Myriam Bregman se ubica tercera con 7,7%.

Los resultados corresponden a preguntas diferentes: una mide la preferencia por espacios políticos y la otra evalúa nombres propios. Por ese motivo, los porcentajes no deben compararse como si pertenecieran a un mismo escenario electoral.

Un punto de diferencia en un eventual ballotage

La mayor paridad aparece en la simulación de segunda vuelta entre Milei y Kicillof. El Presidente registra 40,6% y el gobernador bonaerense alcanza 39,6%.

La diferencia queda por debajo del margen de error informado en la ficha técnica. En términos estadísticos, el escenario constituye un empate técnico y no define un ganador claro.

La continuidad sin cambios reúne 24,5%

El relevamiento también consultó qué tipo de gobierno prefieren los encuestados para 2027. El 24,5% respondió que quiere la continuidad de la administración de Milei tal como está.

Otro 17,2% se inclinó por una continuidad con un equipo diferente y cambios en las políticas. Por su parte, el 38,2% manifestó que prefiere un nuevo gobierno cercano al peronismo y el 12,8% optó por otra administración no peronista distinta de la actual.

El peso del voto de rechazo

Una de las preguntas indagó si los consultados podrían votar a un candidato que no les guste para evitar el regreso del peronismo. El 37,3% se mostró de acuerdo con esa posibilidad y el 45,1% respondió en desacuerdo.

Ante la misma pregunta, pero orientada a impedir la continuidad de Milei como presidente, el 41% contestó afirmativamente y el 42,7% se manifestó en desacuerdo. Entre ambas respuestas existe una diferencia de 1,7 puntos.

El estudio también analizó la identificación ideológica. El 43,4% afirmó no reconocerse en ninguna posición del espectro tradicional, mientras el 27,1% se ubicó en la derecha, el 19,1% en la izquierda y el 10,3% en el centro.

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A más de un año de las elecciones presidenciales, los porcentajes representan una fotografía del escenario político actual y no un pronóstico sobre el resultado de 2027.

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