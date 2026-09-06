Marcha Federal Universitaria.

El conflicto universitario volverá a ocupar el centro de la agenda nacional. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a un paro de 24 horas para el martes 8 de septiembre, que alcanzará tanto a docentes como a trabajadores nodocentes, y definió un cronograma de protestas que desembocará en la V Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

La nueva medida llega después del fracaso de la paritaria del 1 de septiembre. El Gobierno nacional ofreció un aumento del 3% para septiembre y ratificó otro 3% para octubre, aunque ese segundo tramo ya había quedado comprometido en la negociación realizada en junio. Las federaciones rechazaron la propuesta y sostienen que la recomposición pendiente supera ampliamente ese porcentaje.

La convocatoria reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La incorporación de esta última organización extiende el alcance de la protesta al personal administrativo, técnico y de servicios de las universidades nacionales. El eje del reclamo combina salarios, presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Del paro a una nueva Marcha Federal

El cese de actividades del 8 de septiembre será apenas el comienzo de una secuencia de medidas. Para el 15 de septiembre se anunció una jornada nacional denominada “La universidad en la calle”, con clases públicas en plazas, espacios comunitarios y puertas de facultades. Dos días después, el 17, está prevista una concentración frente al Palacio Pizzurno, sede del área educativa nacional, en coincidencia con el reclamo gremial de reapertura de las paritarias.

El cronograma apunta hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, proyectada para la primera semana de octubre. Los sindicatos buscan reeditar una movilización nacional con participación de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.

La escalada comenzó a tomar forma tras el paro del 2 de septiembre. FEDUN calificó el acatamiento como “altísimo” y vinculó la adhesión con el deterioro salarial y el incumplimiento que denuncia sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Su secretario general, Daniel Ricci, sostuvo que los trabajadores necesitan una recomposición cercana al 32%, además de las actualizaciones inflacionarias pendientes.

Federacion de Docentes de las universidades nacionales (FEDUN)

CONADU planteó un cálculo similar. Su secretaria general, Clara Chevalier, reclamó recuperar un 31,2% acumulado hasta julio, sumar la inflación posterior, atender salarios pendientes y abordar el Fondo Nacional de Incentivo Docente para el sistema preuniversitario. “No fue una oferta, fue una provocación”, afirmó tras la reunión paritaria.

Los planteos también incluyen becas, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y distintos puntos vinculados con el Convenio Colectivo de Trabajo.

Los rectores ponen el presupuesto 2027 sobre la mesa

Mientras los gremios profundizan el plan de lucha, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sumó otro frente de discusión. El 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en Bariloche, aprobó el 4 de septiembre el proyecto de presupuesto universitario para 2027: las universidades solicitarán $11 billones al Gobierno nacional.

96° plenario del CIN en Bariloche.

El monto será presentado ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el CIN anunció además que convocará a diputados y senadores nacionales a una reunión pública para exponer las necesidades del sistema antes del tratamiento parlamentario del Presupuesto.

Mónica Biasone, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del organismo, definió la propuesta como “la expresión política de lo que necesitamos para funcionar y para seguir existiendo como sistema”.

El plenario también incorporó el conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, anticipó que se avanzará con las acciones necesarias para lograr la ejecución de la cautelar vigente. Representantes del Frente Sindical y de la Federación Universitaria Argentina participaron de la reunión para plantear la situación de docentes, nodocentes y estudiantes.

Una disputa que también se juega en Tribunales

La discusión salarial y presupuestaria tiene un capítulo judicial. La Corte Suprema rechazó el 25 de junio un recurso extraordinario del Estado y dejó firme una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a salarios y becas universitarias.

El abogado del CIN, Pablo Manili, sostuvo que el organismo pidió al juez federal Martín Cormick que intime al Ejecutivo a ejecutar la resolución y reclamó sanciones ante un eventual incumplimiento. En la última paritaria, los gremios recordaron además que el magistrado había solicitado al Gobierno un informe sobre el grado de aplicación de la norma.

Así, septiembre concentra tres dimensiones de una misma disputa: salarios, financiamiento y cumplimiento de la ley. El próximo capítulo será el paro nacional del martes 8; después vendrán las clases públicas, la concentración frente a Educación y el armado de la Marcha Federal prevista para octubre.