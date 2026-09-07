Milei y Malvinas: el Reino Unido evalúa posibles represalias

Las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas durante la cadena nacional del jueves volvieron a elevar la tensión con el Reino Unido y generaron fuertes repercusiones en la política británica. En Londres, distintos sectores conservadores comenzaron a reclamar una respuesta más dura contra Argentina y podrían impulsar medidas diplomáticas para presionar al gobierno de Andy Burnham.

Entre las alternativas que estarían bajo análisis aparecería la posibilidad de bloquear el ingreso de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), mientras nuestro país mantenga su reclamo sobre las islas.

También existirían presiones para que el Reino Unido se oponga a la candidatura del argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

De avanzar esas posiciones, la nueva disputa por Malvinas podría trasladarse a organismos y acuerdos internacionales. Por el momento, sin embargo, estas posibles represalias forman parte de reclamos políticos y no fueron anunciadas como decisiones concretas del gobierno británico.

La presión sobre Burnham

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, endureció sus cuestionamientos contra el primer ministro Andy Burnham y lo acusó de mantener una posición “demasiado débil” frente a Argentina.

Según la dirigente opositora, Milei estaría aprovechando esa supuesta debilidad para avanzar con una postura más dura alrededor de la disputa por las Islas Malvinas.

Los cuestionamientos colocaron al gobierno británico bajo una presión creciente para responder al discurso del mandatario argentino, aunque todavía no se confirmó la aplicación de nuevas sanciones o restricciones contra el país.

El debate también sumó la intervención del exprimer ministro Boris Johnson, quien reclamó una reacción más contundente y planteó que el Reino Unido debería enviar de inmediato más recursos militares a Malvinas.

Ese eventual refuerzo podría incluir tropas, aeronaves o embarcaciones, aunque hasta el momento no se anunció oficialmente una modificación de la presencia militar británica en el archipiélago.

El discurso de Milei que reavivó la tensión

La reacción británica se produjo después de que Milei endureciera el discurso argentino sobre Malvinas y anunciara medidas contra las empresas que desarrollen actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas sin autorización nacional.

El Presidente también anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y apuntó contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur.

Las definiciones provocaron una inmediata reacción política en Reino Unido y volvieron a colocar la disputa por la soberanía de las islas en el centro de la relación bilateral.

Bielsa también cuestionó con dureza al Presidente

Las críticas a Milei no llegaron únicamente desde el Reino Unido. El excanciller Rafael Bielsa también cuestionó fuertemente las declaraciones del mandatario y puso en duda las intenciones del Gobierno alrededor de la causa Malvinas.

“No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña, y los desprecio por eso. No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas, y a favor de los ingleses”, afirmó.

Bielsa sostuvo además que no confía en las declaraciones del Presidente.

“No le creo una sola palabra al presidente, y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio”, expresó.

El excanciller recordó también su vínculo personal con el conflicto de 1982: “Yo fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir; me mandaron un diploma, que conservo”.

Y agregó: “No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos”.

Bielsa elevó todavía más el tono al cuestionar la política exterior del Gobierno y calificó las declaraciones oficiales como “los breves ladridos de un caniche toy a su dueño”.

Finalmente, sostuvo que el impacto político del discurso podría disiparse rápidamente en Argentina y cerró con un mensaje dirigido al Reino Unido: “Que devuelvan lo que jamás les perteneció, lo que usurpan”.

Mientras crecen las presiones políticas en Londres, las eventuales represalias contra Argentina todavía dependerían de decisiones que el gobierno británico no formalizó. La nueva escalada por Malvinas, sin embargo, abrió otro foco de tensión para Milei y volvió a poner la relación con el Reino Unido bajo máxima atención.